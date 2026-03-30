Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
A breve scade il contratto di Robert Lewandowski, suo compagno di squadra al Bayern Monaco, col Barcellona. Gli consiglierebbe la Juve?
"Robert fa gol in tutte le maniere. Alla Juve farebbe comodo, gli consiglierei tutta la vita di indossare la maglia bianconera: è uno che segna dappertutto e lo farà ancora per tanti anni. Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ma comunque hanno già un grande giocatore davanti".
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A chi si riferisce?
"Dusan Vlahovic. Può ancora maturare, ha l’età giusta: per la corsa al 4° posto sarà decisivo il suo ritorno a certi livelli. Ha tutto per portare la Juve in Champions"
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