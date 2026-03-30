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INTERVISTE

Douglas Costa: “Allegri? Mi piaceva molto, spaccavamo le difese”

Douglas Costa: “Allegri? Mi piaceva molto, spaccavamo le difese” - immagine 1
L'ex Juventino Douglas Costa, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ora al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus Douglas Costa, ora al Chievo Verona in Serie D, ha voluto spendere alcune parole su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore oggi al Milan. Ma non è tutto, l'ex bianconero ha voluto parlare anche di Lewandowski, cercato dai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Douglas Costa

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Alla Juve è stato allenato da Max Allegri e Maurizio Sarri, due filosofie di calcio agli antipodi. 

"Sarri è stato bravissimo, l’ho apprezzato tanto: era un malato di possesso palla, con una mentalità offensiva. Ma anche Allegri mi piaceva: i contropiedi di quella Juve, quando stavo bene, erano devastanti. Spaccavamo le difese, potevamo fare danni da un momento all’altro".  

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A breve scade il contratto di Robert Lewandowski, suo compagno di squadra al Bayern Monaco, col Barcellona. Gli consiglierebbe la Juve? 

"Robert fa gol in tutte le maniere. Alla Juve farebbe comodo, gli consiglierei tutta la vita di indossare la maglia bianconera: è uno che segna dappertutto e lo farà ancora per tanti anni. Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ma comunque hanno già un grande giocatore davanti".

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A chi si riferisce? 

"Dusan Vlahovic. Può ancora maturare, ha l’età giusta: per la corsa al 4° posto sarà decisivo il suo ritorno a certi livelli. Ha tutto per portare la Juve in Champions"

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