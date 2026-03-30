Ancelotti: 'Modric è unico, non esistono altri giocatori come lui'

Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
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"Modric può ricoprire tutte le posizioni in campo, perché è un centrocampista completo. Un centrocampista moderno, uno dei migliori che io abbia mai allenato, un professionista spettacolare con una passione tremenda per il calcio. Credo che questo gli permetta, a 40 anni, di giocare e continuare a giocare come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Modric è unico: sul mercato mondiale non esiste un giocatore come lui".
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