Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ancelotti elogia Modric prima di Brasile-Croazia: “È uno dei migliori che io abbia mai allenato”

INTERVISTE

Ancelotti elogia Modric prima di Brasile-Croazia: “È uno dei migliori che io abbia mai allenato”

Ancelotti: 'Modric è unico, non esistono altri giocatori come lui'
Carlo Ancelotti così su Luka Modric alla vigilia di Brasile-Croazia: le dichiarazioni del commissario tecnico della seleção sul centrocampista del Milan
Redazione PM

Se c'è un allenatore che conosce Luka Modric, quello è Carlo Ancelotti. L'ex tecnico del Real Madrid ha lavorato con il fuoriclasse croato per sei stagioni durante il suo periodo ai 'Blancos'. Insieme hanno vinto tre Champions League, nel 2014, 2022 e 2024.

Ancelotti elogia Modric

—  

Alla vigilia dell'amichevole internazionale tra Brasile e Croazia, Ancelotti è tornato a parlare di Modric, elogiandolo per la sua qualità e definendolo "uno dei migliori che io abbia mai allenato". Di seguito, le parole del CT del Brasile.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova

"Modric può ricoprire tutte le posizioni in campo, perché è un centrocampista completo. Un centrocampista moderno, uno dei migliori che io abbia mai allenato, un professionista spettacolare con una passione tremenda per il calcio. Credo che questo gli permetta, a 40 anni, di giocare e continuare a giocare come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Modric è unico: sul mercato mondiale non esiste un giocatore come lui".

Leggi anche
Ex Milan, Dhorasoo: “Sento il desiderio di fare l’allenatore. Ispirazione?...
Douglas Costa: “Allegri? Mi piaceva molto, spaccavamo le difese”

© RIPRODUZIONE RISERVATA