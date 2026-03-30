l giornalista Luca Calamai ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Dusan Vlahovic, accostato più e più volte al Milan

Durante il solito appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Dusan Vlahovic , nome accostato molto frequentemente al Milan di Massimiliano Allegri . Nelle ultime settimane, però, le voci sul serbo erano indirizzate tutte verso un'ipotetico rinnovo contrattuale. Non è, però, una novità quella legata a Max Allegri: il tecnico livornese apprezza moltissimo l'attaccante bianconero e, di conseguenza, vorrebbe portarlo a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

" [...] Siamo invece vicini al rinnovo del contratto di Spalletti alla Juve. Il tecnico di Certaldo sta lavorando ai fianchi Dusan Vlahovic. Tra i due c’è grande feeling. Dusan ha il contratto in scadenza e ha tante figure che pretendono di intervenire sulle modalità del nuovo contratto. Ma se Vlahovic alzasse per una volta la voce pretendendo di essere ascoltato allora la Juve di Spalletti potrebbe diventare un’opzione fortissima per il bomber [...] ".