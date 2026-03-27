Tutti se lo aspettavano, ora è arrivata la conferma: il prefetto di Napoli ha vietato la trasferta ad alcuni tifosi per Napoli-Milan
Tutti se lo aspettavano, ora è arrivata la conferma: il prefetto di Napoli ha vietato la trasferta a tutti i residenti in Lombardia in occasione di Napoli-Milan, big match in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45. Ecco, di seguito, il comunicato della prefettura:
“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni: