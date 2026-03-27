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SERIE A

Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione

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Tutti se lo aspettavano, ora è arrivata la conferma: il prefetto di Napoli ha vietato la trasferta ad alcuni tifosi per Napoli-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tutti se lo aspettavano, ora è arrivata la conferma: il prefetto di Napoli ha vietato la trasferta a tutti i residenti in Lombardia in occasione di Napoli-Milan, big match in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45. Ecco, di seguito, il comunicato della prefettura:

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni:

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  • divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026;

  • vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia"

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    Questa scelta è arrivata dopo un'attenta analisi da parte del Comitato Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive: sono, infatti, emersi dei profilo che, secondo il CSMS, sono ad alto rischio per la sicurezza pubblica.

     

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