Proseguono i lavori di Antonio Conte ed il suo Napoli in vista della gara contro il Milan di Massimiliano Allegri , in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Sarà un big match infuocato, vista l'importanza: le due formazioni si trovano ad un solo punto di distanza. Chi ne uscirà vincente, avrà l'opportunità di mettere una fortissima pressione all'Inter capolista.

Milan, il lavoro del Napoli

Second il report del club partenopeo, gli azzurri di Conte oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. Al mattino la squadra si è concentrata più sull'aspetto tecnico e tattico, nel pomeriggio, invece, il lavoro è stato più orientato sul fronte metabolico.