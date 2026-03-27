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SERIE A

Verso Napoli-Milan, sfida da brividi: Conte prepara l’assalto ad Allegri

Verso Napoli-Milan, sfida da brividi: Conte prepara l’assalto ad Allegri - immagine 1
Proseguono i lavori di Antonio Conte ed il suo Napoli in vista della gara contro il Milan: il report dell'allenamento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Proseguono i lavori di Antonio Conte ed il suo Napoli in vista della gara contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Sarà un big match infuocato, vista l'importanza: le due formazioni si trovano ad un solo punto di distanza. Chi ne uscirà vincente, avrà l'opportunità di mettere una fortissima pressione all'Inter capolista.

Milan, il lavoro del Napoli

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Second il report del club partenopeo, gli azzurri di Conte oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. Al mattino la squadra si è concentrata più sull'aspetto tecnico e tattico, nel pomeriggio, invece, il lavoro è stato più orientato sul fronte metabolico.

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Nel frattempo, si prospetta uno stadio tutto sold-out: secondo le ultime stime, il Maradona sarà full per il match contro i rossoneri. Chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sarà soltanto il tempo a dircelo.

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