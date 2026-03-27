Guardando un'ipotetica classifica, i primi posti vengono occupati comunque da chi ha lasciato il Belpaese e, di conseguenza, la Serie A. Il tema, però, è uno solo: il nostro campionato non può ancora competere, economicamente parlando, con il resto d'Europa e del Mondo. Basta solamente guardare i numeri: Marco Verratti, in Qatar, percepisce la bellezza di 30 milioni netti a stagione.

Mateo Retegui, invece, ne percepisce 16 in Arabia, mentre Donnarumma rimane comunque il più pagato. Uno dei dati più interessanti, però, riguarda i 'giocatori medi': Ibrahima Bamba percepisce molto di più di alcuni big italiani, come ad esempio Barella e Dimarco.

Stipendi nel mondo del calcio: Italia, quanto sei indietro — Questo conferma ulteriormente la tesi detta in precedenza: la Serie A non ha la forza economica di altri campionati. Ingaggi così alti sono ormai la normalità, ma non per l'Italia: a parte alcune eccezioni, gli stipendi sono nettamente più bassi rispetto a quelli della Liga o della Premier League

Proprio per questo, ormai sono molti gli italiani che guardano altrove, sia per una questione economica che per una vera e propria nuova avventura. Chi sarà il prossimo calciatore a salutare la Serie A?