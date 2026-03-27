" I valori di AC Milan e Fondazione Milan protagonisti a New York . Una delegazione rossonera è volata negli Stati Uniti, territorio strategico per il Club, per contribuire al percorso di formazione della nuova generazione di diplomatici internazionali. Oltre 4.000 studentesse e studenti da più di 140 Paesi si sono ritrovati per l'evento annuale "Change the World - Model United Nations", organizzato dall'Associazione Diplomatici e da Change the World Academy al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite", questo il comunicato del Milan .

Come ambasciatore è stato scelto un ex attaccante del Milan ovvero Alexandre Pato. Ecco le parole del brasiliano riprese sempre dal sito del club rossonero: "Rappresentare il Milan e Fondazione Milan in un contesto tanto prestigioso è un grande onore. Nella mia carriera ho raggiunto obiettivi importanti, ma ho anche vissuto momenti difficili, durante i quali è stato essenziale il supporto di un Club e di uno spogliatoio che sono stati la mia seconda famiglia. Per questo trovo fondamentale l'impegno di Fondazione Milan nel creare ambienti sani e sicuri in cui anche bambine e bambini provenienti da contesti sociali complicati possano vivere le proprie passioni".