Sulla sua situazione attuale: "Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove ho guadagnato molta maturità, per me era fondamentale diventare un titolare fisso al Milan a partire dall'estate. Ci sono riuscito. Sento la fiducia dell'allenatore (Massimiliano Allegri, ndr) e del club. Quando mi hanno proposto il rinnovo, non ho avuto dubbi.