Sulla sua situazione attuale: "Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove ho guadagnato molta maturità, per me era fondamentale diventare un titolare fisso al Milan a partire dall'estate. Ci sono riuscito. Sento la fiducia dell'allenatore (Massimiliano Allegri, ndr) e del club. Quando mi hanno proposto il rinnovo, non ho avuto dubbi.
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Sul rinnovo con il Milan: "È un contratto di cinque anni, fino al 2031, il che nel calcio moderno non è scontato. Mi sento davvero a casa a Milano"
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