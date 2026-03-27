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Saelemaekers a cuore aperto: “A Milano mi sento a casa. Rinnovo? Non ho avuto dubbi”

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Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Nieuwsblad: le sue parole sul club rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan e della Nazionale belga, è stato intervistato dai microfoni di Nieuwsblad direttamente dal ritiro con i 'diavoli rossi'. Il calciatore ha voluto parlare del suo club, facendo riferimento anche al suo rinnovo contrattuale ma anche ad alcuni compagni come, ad esempio, Koni De Winter. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, spazio a Saelemaekers

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Su De Winter: "De Winter è un giocatore fantastico. È vero che ha avuto momenti meno brillanti con la nazionale, ma capita a tutti ogni tanto. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che farà bene anche con i Diavoli Rossi. E davvero forte"

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Sulla sua situazione attuale: "Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove ho guadagnato molta maturità, per me era fondamentale diventare un titolare fisso al Milan a partire dall'estate. Ci sono riuscito. Sento la fiducia dell'allenatore (Massimiliano Allegri, ndr) e del club. Quando mi hanno proposto il rinnovo, non ho avuto dubbi.

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Sul rinnovo con il Milan: "È un contratto di cinque anni, fino al 2031, il che nel calcio moderno non è scontato. Mi sento davvero a casa a Milano"

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