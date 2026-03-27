"Perché il parametro sul costo del lavoro si stava abbassando dall’80% al 70%. Questo avrebbe inciso molto su una gestione come quella del Napoli, che distribuisce i costi dei cartellini in modo diverso rispetto ad altri club. E squadre come l’Inter come rientrano nei parametri? Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati. Ad esempio, l’Inter ha avuto un fatturato altissimo grazie alla finale di Champions, e questo le consente di sostenere costi maggiori pur restando nei limiti"