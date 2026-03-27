Perché il caso Napoli era considerato “paradossale”?
"Perché si trattava di una società sana, poco indebitata e con utili accumulati negli anni. Una norma nata per garantire stabilità finanziaria finiva invece per penalizzare proprio uno dei club più virtuosi del sistema italiano".
Come funzionano ora i nuovi parametri?
"Le nuove regole si avvicinano a quelle della UEFA. In sintesi: si considerano i ricavi complessivi (stadio, Europa, commerciale, plusvalenze) si impone un limite di spesa per il costo della rosa questo limite è pari al 70% dei ricavi Dentro questo costo rientrano stipendi, ammortamenti dei cartellini e oneri fiscali".
Perché il Napoli rischiava più di altri club?
"Perché il parametro sul costo del lavoro si stava abbassando dall’80% al 70%. Questo avrebbe inciso molto su una gestione come quella del Napoli, che distribuisce i costi dei cartellini in modo diverso rispetto ad altri club. E squadre come l’Inter come rientrano nei parametri? Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati. Ad esempio, l’Inter ha avuto un fatturato altissimo grazie alla finale di Champions, e questo le consente di sostenere costi maggiori pur restando nei limiti"
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