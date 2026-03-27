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Bellinazzo: “Club come Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi elevati”

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Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sui parametri del calciomercato...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli sui regolamenti legati al calciomercato. Il giornalista ha voluto anche spiegare perchè club come Milan e Juventus riescano a rientrare nei parametri imposti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Bellinazzo sul mercato

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"Il rischio era concreto: senza modifiche, il Napoli avrebbe potuto avere problemi anche in estate. Entro il 31 marzo si sarebbe dovuta scattare una nuova fotografia contabile e, con i ricavi ridotti anche per il percorso europeo, si rischiava una situazione paradossale: un club con liquidità disponibile ma impossibilitato a operare sul mercato. La FIGC è intervenuta in tempo, introducendo correttivi che permettono ai club di utilizzare gli utili accumulati per rientrare nei parametri e muoversi liberamente".

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Perché il caso Napoli era considerato “paradossale”?

"Perché si trattava di una società sana, poco indebitata e con utili accumulati negli anni. Una norma nata per garantire stabilità finanziaria finiva invece per penalizzare proprio uno dei club più virtuosi del sistema italiano".

Come funzionano ora i nuovi parametri?

"Le nuove regole si avvicinano a quelle della UEFA. In sintesi: si considerano i ricavi complessivi (stadio, Europa, commerciale, plusvalenze) si impone un limite di spesa per il costo della rosa questo limite è pari al 70% dei ricavi Dentro questo costo rientrano stipendi, ammortamenti dei cartellini e oneri fiscali".

Perché il Napoli rischiava più di altri club?

"Perché il parametro sul costo del lavoro si stava abbassando dall’80% al 70%. Questo avrebbe inciso molto su una gestione come quella del Napoli, che distribuisce i costi dei cartellini in modo diverso rispetto ad altri club. E squadre come l’Inter come rientrano nei parametri? Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati. Ad esempio, l’Inter ha avuto un fatturato altissimo grazie alla finale di Champions, e questo le consente di sostenere costi maggiori pur restando nei limiti"

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