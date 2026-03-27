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Milan, Baldini: “Camarda? Lui merita tutta la mia stima. Ha chiesto di venire nonostante…”

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L'allenatore dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha voluto parlare del giovane Francesco Camarda, al Lecce in prestito dal Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'allenatore dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha voluto spendere alcune parole sul giovane Francesco Camarda, calciatore del Milan in prestito al Lecce. Il giovane, secondo quanto emerso, ha chiesto di avere la possibilità di  essere comunque aggregato al gruppo anche se infortunato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Baldini

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Su Camarda: «E certo, lo abbraccio con molto affetto, era a casa, ha chiesto di stare con noi in ritiro, è arrivato ieri sera. Se ce ne fossero centinaia con questo spirito qui… Lui merita tutta la mia stima. Si vede la crescita anche grazie agli allenatori che hanno nei club, se si dà spazio e fiducia possono regalare soddisfazioni».

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Ma come sta il giovane? Camarda, dopo il problema alla spalla, sta comunque continuando a lavorare per tornare al più presto in campo, am per farlo toccherà aspettare l'ok definitivo proveniente dallo staff medico. L'obiettivo è uno solo: tornare in campo entro la fine di questa stagione per aiutare i suoi compagni a salvarsi. Riuscirà il giovane a rientrare?

 

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