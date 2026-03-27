LEGGI ANCHE: Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre
Ma come sta il giovane? Camarda, dopo il problema alla spalla, sta comunque continuando a lavorare per tornare al più presto in campo, am per farlo toccherà aspettare l'ok definitivo proveniente dallo staff medico. L'obiettivo è uno solo: tornare in campo entro la fine di questa stagione per aiutare i suoi compagni a salvarsi. Riuscirà il giovane a rientrare?
© RIPRODUZIONE RISERVATA