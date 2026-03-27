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Milan, doni e sorrisi: Gabbia e Loftus-Cheek fanno visita alla Pediatria di Varese

Milan, doni e sorrisi: Gabbia e Loftus-Cheek fanno visita alla Pediatria di Varese - immagine 1
Una giornata indimenticabile per i ragazzi del reparto di Pediatria dell'Ospedale Del Ponte di Varese: presenti Gabbia e Loftus-Cheek
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata indimenticabile per i ragazzi del reparto di Pediatria dell'Ospedale Del Ponte di Varese. Alcuni calciatori della prima squadra rossonera, ovvero Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek,  hanno fatto visita a tutti i ragazzi e ragazze ricoverati a Varese, portando tanti doni, chiacchiere e sorrisi.

E' da sottolineare che, i calciatori rossoneri, non è la prima volta che fanno un gesto del genere: da ricordare a novembre la presenza di Mike Maignan, Ardon Jashari, Nadine Sorelli e Monica Renzotti al Policlinico di Milano e la presenza di Alexis Saelemaekers che ha fatto visita a tutti i feriti della strage di Crans-Montana.

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Al termine della visita, Matteo Gabbia ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Sono iniziative importanti per portare felicità, oltre che con il nostro lavoro, all'ambiente che ci circonda, fatto di paesi e famiglie. Bello conoscere le persone più in profondità e farle sorridere. È stato bellissimo incontrare bambini che ti conoscono e ti vedono in tv per fare capire che noi siamo ragazzi più grandi, ma persone normali che tante volte condividono le stesse situazioni, paure e sentimenti. Bello per loro, ma anche per noi: abbiamo visto la loro forza, la capacità di affrontare le difficoltà. E devo fare i complimenti ai dottori, ai volontari, a tutti quelli che lavorano qui"

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