Al termine della visita, Matteo Gabbia ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Sono iniziative importanti per portare felicità, oltre che con il nostro lavoro, all'ambiente che ci circonda, fatto di paesi e famiglie. Bello conoscere le persone più in profondità e farle sorridere. È stato bellissimo incontrare bambini che ti conoscono e ti vedono in tv per fare capire che noi siamo ragazzi più grandi, ma persone normali che tante volte condividono le stesse situazioni, paure e sentimenti. Bello per loro, ma anche per noi: abbiamo visto la loro forza, la capacità di affrontare le difficoltà. E devo fare i complimenti ai dottori, ai volontari, a tutti quelli che lavorano qui"