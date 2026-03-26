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Caressa: “Il Milan non è meglio senza Leao. Allegri lo aiuta ma Rafa deve aiutarsi da solo”

Milan, senti Caressa: 'Allegri aiuta Leao, ma lui deve aiutarsi da solo'
Nel proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato dell'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni sul portoghese
Redazione

Il Milan è meglio senza Leao? Questo è il dibattitto che si è aperto intorno al calciatore portoghese dopo le polemiche delle ultime settimane. Secondo i numeri, è così. Senza il 10 in campo, il Diavolo fa più gol e subisce di meno, però a volte i dati non bastano e serve contestualizzarli. Quando Leao era assente, il Milan ha giocato contro squadre meno forti e quindi è normale che i numeri appaiano migliori rispetto a quelli con lui in campo contro le big della Serie A.

Milan, le parole di Caressa su Leao

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Ad esprimersi su questo tema anche Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, che ha parlato di Rafael Leao nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"Io non sono del partito che dice che il Milan è meglio sicuramente senza Leao: Allegri sa bene che è un’arma che deve sfruttare e la sfrutterà, però è anche vero che Allegri lo aiuta ma anche Leao si deve aiutare da solo. Mi è piaciuto cosa ha detto Allegri, che c’è stato dialogo tra i due e che per questo motivo poi ha deciso di tenerlo da parte: però forse se Max si accorge di alcune cose, forse arriverà il momento in cui non difenderà per forza Leao a spada tratta".

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