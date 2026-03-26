Milan, senti Caressa: 'Allegri aiuta Leao, ma lui deve aiutarsi da solo'

Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D
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"Io non sono del partito che dice che il Milan è meglio sicuramente senza Leao: Allegri sa bene che è un’arma che deve sfruttare e la sfrutterà, però è anche vero che Allegri lo aiuta ma anche Leao si deve aiutare da solo. Mi è piaciuto cosa ha detto Allegri, che c’è stato dialogo tra i due e che per questo motivo poi ha deciso di tenerlo da parte: però forse se Max si accorge di alcune cose, forse arriverà il momento in cui non difenderà per forza Leao a spada tratta".
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