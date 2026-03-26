Milan, senti Caressa: 'Allegri aiuta Leao, ma lui deve aiutarsi da solo'

Il Milan è meglio senza Leao? Questo è il dibattitto che si è aperto intorno al calciatore portoghese dopo le polemiche delle ultime settimane. Secondo i numeri, è così. Senza il 10 in campo, il Diavolo fa più gol e subisce di meno, però a volte i dati non bastano e serve contestualizzarli. Quando Leao era assente, il Milan ha giocato contro squadre meno forti e quindi è normale che i numeri appaiano migliori rispetto a quelli con lui in campo contro le big della Serie A.