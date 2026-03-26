Caressa: 'Rabiot è più importante di Modric per il Milan'

"I numeri parlano chiaro, Rabiot è l’uomo decisivo del Milan. Di Canio e Bergomi al Club hanno sottolineato la predisposizione non tanto al sacrificio quanto al mettersi a disposizione dei compagni: il fatto di andare, di accompagnare. Rabiot e Modric, quello che fanno si vede in campo: spesso abbiamo esaltato giustamente Modric ma guardate che secondo me Rabiot è addirittura più importante per il Milan. Cambio di passo, fisico, capacità di inserimento, una grande tecnica: un giocatore che con Allegri ha trovato la massima espressione, non ha mai giocato con questa continuità e a questi livelli".