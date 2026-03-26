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Caressa: “Rabiot è l’uomo decisivo del Milan, addirittura più importante di Modric”

Caressa: 'Rabiot è più importante di Modric per il Milan'
Fabio Caressa così sull'importanza di Rabiot per il Milan: le sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato su YouTube
Redazione PM

Adrien Rabiot sta disputando una stagione strepitosa con il Milan, lo testimonia la media di 2,35 punti a partita quando il francese è in campo. Massimiliano Allegri ha spinto per il suo acquisto dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, sottolineando come ci fosse bisogna di maggiore qualità in mezzo al campo.

Milan, le parole di Caressa su Rabiot

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In merito alle prestazioni di Rabiot con la maglia del Milan si è espresso anche Fabio Caressa. Di seguito, le parole del telecronista di 'Sky Sport' nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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"I numeri parlano chiaro, Rabiot è l’uomo decisivo del Milan. Di Canio e Bergomi al Club hanno sottolineato la predisposizione non tanto al sacrificio quanto al mettersi a disposizione dei compagni: il fatto di andare, di accompagnare. Rabiot e Modric, quello che fanno si vede in campo: spesso abbiamo esaltato giustamente Modric ma guardate che secondo me Rabiot è addirittura più importante per il Milan. Cambio di passo, fisico, capacità di inserimento, una grande tecnica: un giocatore che con Allegri ha trovato la massima espressione, non ha mai giocato con questa continuità e a questi livelli".

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