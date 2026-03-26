Milan, i rossoneri sono al momento in pausa per le partite delle Nazionali. Notizie molto importanti comunque sul Diavolo: dettagli sull'infortunio di Rafael Leao. Pericolo Chelsea per quanto riguarda Pavlovic. Parla Vieri sempre su Leao. Gabbia sull'infortunio e non solo. Ecco le top news da Pianeta Milan del 26 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, la verità di Gabbia. Infortunio Leao: c’è la svolta. Chelsea all’assalto di Pavlovic
Milan, ecco le top news del 26 marzo 2026: pericolo Chelsea per quanto riguarda Pavlovic. Parla Vieri sempre su Leao. Gabbia sull'infortunio
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