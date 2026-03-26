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Milan, la verità di Gabbia. Infortunio Leao: c’è la svolta. Chelsea all’assalto di Pavlovic

Milan, ecco le top news del 26 marzo 2026: pericolo Chelsea per quanto riguarda Pavlovic. Parla Vieri sempre su Leao. Gabbia sull'infortunio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Gabbia dice tutto. Pericolo per Pavlovic. Novità sull'infortunio di Leao. Mentre Vieri ...

Milan, i rossoneri sono al momento in pausa per le partite delle Nazionali. Notizie molto importanti comunque sul Diavolo: dettagli sull'infortunio di Rafael Leao. Pericolo Chelsea per quanto riguarda Pavlovic. Parla Vieri sempre su Leao. Gabbia sull'infortunio e non solo. Ecco le top news da Pianeta Milan del 26 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>

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