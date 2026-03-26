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Da Empoli a Orlando, la sosta Nazionali entra nel vivo: cinque giocatori del Milan in campo oggi

Nazionali: oggi 5 giocatori del Milan in campo, dal pomeriggio alla notte
Nazionali, oggi si parte: il calendario completo di tutti i giocatori del Milan in campo con nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026
Redazione PM

La sosta Nazionali è pronta ad entrare nel vivo. Tra amichevoli internazionali e gare di qualificazione agli europei giovanili, sono ben 12 i giocatori rossoneri chiamati a difendere il proprio Paese. Nella giornata di oggi (giovedì 26 marzo), cinque calciatori del Milan scenderanno in campo. Di seguito, il calendario completo.

Germania-Repubblica Ceca U20

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David Odogu sarà impegnato alle 16:45 con la maglia della Germania U20 nella sfida contro la Repubblica Ceca. La gara si colloca nel programma dell'Elite League Under 20, una competizione calcistica europea riservata alle otto migliori U20, che si svolge dal 2017, ovvero da quando ha sostituito il Torneo Quattro Nazioni.

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Italia-Macedonia del Nodrd U21

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Davide Bartesaghi scenderà in campo con la Nazionale U21 nel match di qualificazione all'europeo di categoria: una partita fondamentale per gli azzurrini di Silvio Baldini che, al momento, si trovano al secondo posto del gruppo E a -3 dalla Polonia. La gara contro la Macedonia del Nord andrà in scena alle 18:15  allo stadio 'Castellani' di Empoli.

Brasile-Francia

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Alle 21:00 i riflettori del 'Gillete Stadium' di Foxborough (USA) si accenderanno su Brasile-Francia, amichevole internazionale tra due delle squadre favorite per la vittoria dei Mondiali. A rappresentare il Milan ci saranno Mike Maignan e Adrien Rabiot, pilastri della formazione di Didier Deschamps.

Colombia-Croazia

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Nella notte ci sarà spazio anche per il 'Maestro': Luka Modric guiderà la sua Croazia nell'amichevole contro la Colombia. Il calcio d'inizio è previsto alle 00:30 (ora italiana) al 'Camping World Stadium' di Orlando (USA)

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