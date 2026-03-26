Nazionali: oggi 5 giocatori del Milan in campo, dal pomeriggio alla notte

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli
Italia-Macedonia del Nodrd U21—
Davide Bartesaghi scenderà in campo con la Nazionale U21 nel match di qualificazione all'europeo di categoria: una partita fondamentale per gli azzurrini di Silvio Baldini che, al momento, si trovano al secondo posto del gruppo E a -3 dalla Polonia. La gara contro la Macedonia del Nord andrà in scena alle 18:15 allo stadio 'Castellani' di Empoli.
Brasile-Francia—
Alle 21:00 i riflettori del 'Gillete Stadium' di Foxborough (USA) si accenderanno su Brasile-Francia, amichevole internazionale tra due delle squadre favorite per la vittoria dei Mondiali. A rappresentare il Milan ci saranno Mike Maignan e Adrien Rabiot, pilastri della formazione di Didier Deschamps.
Colombia-Croazia—
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Nella notte ci sarà spazio anche per il 'Maestro': Luka Modric guiderà la sua Croazia nell'amichevole contro la Colombia. Il calcio d'inizio è previsto alle 00:30 (ora italiana) al 'Camping World Stadium' di Orlando (USA)
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