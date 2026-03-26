Nazionali: oggi 5 giocatori del Milan in campo, dal pomeriggio alla notte

La sosta Nazionali è pronta ad entrare nel vivo. Tra amichevoli internazionali e gare di qualificazione agli europei giovanili, sono ben 12 i giocatori rossoneri chiamati a difendere il proprio Paese. Nella giornata di oggi (giovedì 26 marzo), cinque calciatori del Milan scenderanno in campo. Di seguito, il calendario completo.