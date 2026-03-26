Milan, infortunio Leao: viaggio in Portogallo. Ecco tutti i dettagli

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di Napoli-Milan che si giocherà a Pasquetta. Ulteriori novità arrivano dal sito di Pazzidifanta. Rafael Leao sarebbe volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore: in accordo con il Milan il numero 10 rossonero dovrebbe restare lì per i prossimi giorni per curarsi al meglio con il rientro previsto la prossima settimana. Vedremo se il portoghese sarà disponibile per Napoli-Milan: ricordiamo che il rossonero ha già saltato Milan-Torino proprio per lo stesso problema che lo sta perseguitando da tutta la stagione.
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Novità importanti sull’Infortunio di Leao: ecco la scelta presa con il Milan
Verso Napoli-Milan, Rafael Leao alle prese con l'infortunio all'adduttore. Il portoghese è volato in Portogallo. Ecco i dettagli da Pazzidifanta
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Discorso Gabbia: avrebbe iniziato il percorso di riatletizzazione, ma difficilmente sarà a disposizione per Napoli-Milan anche se il rientro non dovrebbe essere lontano. Loftus-Cheek potrebbe invece tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta allo stadio 'Maradona'. Una sfida quella contro i partenopei fondamentale sia per la corsa Scudetto sia per il secondo posto in campionato.
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