Milan, infortunio Leao: viaggio in Portogallo. Ecco tutti i dettagli

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha scritto di un viaggio all'estero di Leao per curare al meglio i suoi problemi all'adduttore in vista di Napoli-Milan che si giocherà a Pasquetta. Ulteriori novità arrivano dal sito di Pazzidifanta. Rafael Leao sarebbe volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore: in accordo con il Milan il numero 10 rossonero dovrebbe restare lì per i prossimi giorni per curarsi al meglio con il rientro previsto la prossima settimana. Vedremo se il portoghese sarà disponibile per Napoli-Milan: ricordiamo che il rossonero ha già saltato Milan-Torino proprio per lo stesso problema che lo sta perseguitando da tutta la stagione.