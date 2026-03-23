Milan, infortunio Leao: andrà in nazionale? Ecco la decisione del Portogallo

Milan, Leao non ha giocato contro il Torino per il riacutizzarsi dell'infortunio all'adduttore che lo sta tormentando. La decisione del Portogallo riportata dal giornalista Luca Bianchin

Milan-Torino 3-2 i rossoneri hanno vinto riuscendo ad accorciare a meno 6 dall'Inter capolista (che ha pareggiato ieri sera contro la Fiorentina). Corsa Scudetto riaperta? Difficile pensarlo ora visto che il Diavolo a Pasquetta affronterà il Napoli in una partita spartiacque. Chi spera di esserci è Leao alle prese con il riacutizzarsi dell'infortunio all'adduttore . Il portoghese verrà convocato in Nazionale per le amichevoli del Portogallo? Ecco le ultime notizie in merito.

"Rafa Leao è stato ufficialmente dispensato dalla nazionale portoghese: non dovrà nemmeno andare a Lisbona per le visite. Il Portogallo nella sosta giocherà contro il Messico a Città del Messico e contro gli Stati Uniti ad Atlanta". Notizia molto importante per il portoghese e per il Milan: Leao avrà un paio di settimane per cercare di tornare al meglio possibile in vista della super sfida contro il Napoli. Riposare in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per riavere Leao al massimo a più vicino al massimo della forma possibile.