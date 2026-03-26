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Infortunio Leao: viaggio all’estero con un obiettivo. Ecco tutti i dettagli

Napoli-Milan, infortunio Leao: viaggio all'estero. Ecco il motivo
Napoli-Milan, Leao resta in dubbio per il suo infortunio all'adduttore. Il portoghese è volato all'estero in settimana. I motivi svelati da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo in un momento di pausa per le partite del club con le squadre delle Nazionali impegnate in amichevoli e partite di qualificazioni verso il Mondiale estivo. Il Milan ha vinto contro il Torino prima della sosta non avendo a disposizione Rafael Leao per il riacutizzarsi del suo infortunio all'adduttore. Ulteriori novità e dettagli in vista di Napoli-Milan di Pasquetta arrivano da 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco di cosa si tratta.

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Il portoghese ha pubblicato sui social un suo viaggio in aereo che secondo la rosea sarebbe stato all'estero. Un viaggio per curare proprio l'infiammazione al pube che lo sta infastidendo praticamente da inizio stagione. Leao avrebbe visto uno specialista per provare a rientrare per la partita a Napoli di Pasquetta. Il giocatore lavorerà in settimana a Milanello e parlerà con Allegri e il suo staff. Se starà meglio farà parte dei convocati di Napoli-Milan. Vedremo se l'attaccante rossonero ci sarà in campo.

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