Milan, perché Leao non è stato convocato contro il Torino? Il retroscena

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
Milan, il confronto tra Allegri e Leao—
Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell’aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: “Non ce la faccio”. A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. Tuttavia, la scelta non nasce da una rottura, ma dalla volontà di evitare rischi ulteriori.
Tra gestione fisica e obiettivi finali—
La pubalgia resta un problema insidioso: migliora, sembra sparire, ma può ripresentarsi in qualsiasi momento. Per Leao, che basa il suo gioco sull’esplosività, l'effetto è ancora più evidente. In queste settimane il lavoro è stato mirato: carichi ridotti, esercizi specifici e monitoraggio costante. L’obiettivo è averlo nelle migliori condizioni possibili allo sprint finale della stagione.
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A partire dalla sfida contro il Napoli, dove il Milan spera di ritrovare il suo numero 10 al massimo della forma. Perché, al netto delle difficoltà, Leao resta una delle chiavi decisive per il finale di stagione rossonero.
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