Milan, perché Leao non è stato convocato contro il Torino? Il retroscena

Milan, il confronto tra Allegri e Leao

Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell’aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: “Non ce la faccio”. A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. Tuttavia, la scelta non nasce da una rottura, ma dalla volontà di evitare rischi ulteriori.