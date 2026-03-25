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Svelati i motivi dietro alla mancata convocazione di Leao in Milan-Torino: ecco cosa è successo davvero

Milan, perché Leao non è stato convocato contro il Torino? Il retroscena
Dal confronto con Allegri alla vigilia di Milan-Torino al dialogo tra i due: ecco cosa ha portato alla non convocazione di Rafael Leao per la sfida contro i granata
Redazione PM

L’assenza di Rafael Leao contro il Torino non è stata una scelta tecnica, ma il risultato di una situazione più complessa, tra condizioni fisiche precarie e un confronto diretto con Massimiliano Allegri alla vigilia del match.

Il portoghese sta convivendo da tutta la stagione con una fastidiosa pubalgia, problema che ne limita soprattutto le qualità principali: accelerazione, strappo e progressione palla al piede. Un fattore che ha inciso non solo sul rendimento, ma anche sulla gestione quotidiana tra allenamenti e partite.

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Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta dello Sport', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell’aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: “Non ce la faccio”. A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. Tuttavia, la scelta non nasce da una rottura, ma dalla volontà di evitare rischi ulteriori.

Tra gestione fisica e obiettivi finali

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La pubalgia resta un problema insidioso: migliora, sembra sparire, ma può ripresentarsi in qualsiasi momento. Per Leao, che basa il suo gioco sull’esplosività, l'effetto è ancora più evidente. In queste settimane il lavoro è stato mirato: carichi ridotti, esercizi specifici e monitoraggio costante. L’obiettivo è averlo nelle migliori condizioni possibili allo sprint finale della stagione.

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A partire dalla sfida contro il Napoli, dove il Milan spera di ritrovare il suo numero 10 al massimo della forma. Perché, al netto delle difficoltà, Leao resta una delle chiavi decisive per il finale di stagione rossonero.

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