Il Milan gongola: Comotto brilla anche in Nazionale. Gol con l'Under-19

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
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Il talento scuola Milan dimostra tutte le sue qualità anche in Nazionale. Entrato dalla panchina intorno all'ora di gioco, Comotto ha segnato il definitivo 3-0 degli azzurri contro l'Ungheria, nel match valido per il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Il Milan continua ad osservare i passi in avanti del suo giocatore e gongola nel pensare al futuro con un talento del genere in squadra.
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