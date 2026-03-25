Il Milan gongola: Comotto brilla anche in Nazionale. Gol con l'Under-19

Christian Comotto sempre più protagonista in campo, che sia col club o con la maglia azzurra della Nazionale italiana poco cambia. Il centrocampista è un prodotto del settore giovanile rossonero , emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante su cui puntare per il futuro del club di Via Aldo Rossi.

Italia Under-19, in gol anche Comotto

In questa stagione, il classe 2008 sta giocando lontano da Milanello. Infatti, Comotto è attualmente in prestito allo Spezia, in Serie B. Di settimana in settimana si sta dimostrando uno dei punti fermi della formazione ligure, sfornando prestazioni sempre più convincenti che gli hanno permesso di vestire la maglia dell'Italia Under-19 in questa pausa per le Nazionali.