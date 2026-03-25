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Comotto protagonista anche con la maglia della Nazionale: gol contro l’Ungheria Under-19

Il Milan gongola: Comotto brilla anche in Nazionale. Gol con l'Under-19
Il Milan si gode il suo baby talento anche in Nazionale: Christian Comotto a segno nel successo dell'Under-19 contro l'Ungheria
Redazione

Christian Comotto sempre più protagonista in campo, che sia col club o con la maglia azzurra della Nazionale italiana poco cambia. Il centrocampista è un prodotto del settore giovanile rossonero, emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante su cui puntare per il futuro del club di Via Aldo Rossi.

Italia Under-19, in gol anche Comotto

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In questa stagione, il classe 2008 sta giocando lontano da Milanello. Infatti, Comotto è attualmente in prestito allo Spezia, in Serie B. Di settimana in settimana si sta dimostrando uno dei punti fermi della formazione ligure, sfornando prestazioni sempre più convincenti che gli hanno permesso di vestire la maglia dell'Italia Under-19 in questa pausa per le Nazionali.

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Il talento scuola Milan dimostra tutte le sue qualità anche in Nazionale. Entrato dalla panchina intorno all'ora di gioco, Comotto ha segnato il definitivo 3-0 degli azzurri contro l'Ungheria, nel match valido per il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Il Milan continua ad osservare i passi in avanti del suo giocatore e gongola nel pensare al futuro con un talento del genere in squadra.

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