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Milan, il video dell’incontro tra Modric e Casemiro fa il giro dei social: ecco cosa si sono detti

Milan, la reunion tra Modric e Casemiro prima di Brasile-Croazia
Luka Modric e Casemiro si ritrovano prima di Brasile-Croazia: abbracci, battute e una maglia speciale per il centrocampista del Milan
Redazione PM

Luka Modric e Casemiro si sono riuniti in Sud America in occasione dell'amichevole internazionale tra Brasile e Croazia. I due hanno formato, insieme a Toni Kroos, lo zoccolo duro del centrocampo del Real Madrid che ha vinto 6 Champions League in 10 anni. L'incontro, organizzato da 'Roadto26', è apparso come una normale rimpatriata tra due amici che non si vedevano da tanto tempo. Chissà se, durante la chiacchierata, il centrocampista rossonero abbia anche provato a convincere il brasiliano a raggiungerlo al Milan. Di seguito, il video.

Modric e Casemiro si riuniscono in occasione di Brasile-Croazia

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Casemiro indicando l'orologio: "Dai ragazzi! Mamma mia!", poi i due si abbracciano e ridono. Ancora il brasiliano: "Come stai, tutto bene?". Si abbracciano di nuovo, dopodiché il centrocampista del Manchester United regala al suo ex compagno di squadra una maglia della Seleção personalizzata con tanto di 'Modric' e numero 10 sulle spalle, aggiungendo scherzosamente: "Devi giocare con noi adesso però eh". Il croato ha definito la sfida contro il Brasile in programma settimana prossima: "Un'altra battaglia con un vecchio amico". "Ci vediamo martedì", aggiunge Casemiro. Allora Modric: "Buona fortuna, tranquillo eh (ride n.d.r.)".

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