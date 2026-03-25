Milan, la reunion tra Modric e Casemiro prima di Brasile-Croazia

Luka Modric e Casemiro si sono riuniti in Sud America in occasione dell'amichevole internazionale tra Brasile e Croazia. I due hanno formato, insieme a Toni Kroos, lo zoccolo duro del centrocampo del Real Madrid che ha vinto 6 Champions League in 10 anni. L'incontro, organizzato da 'Roadto26', è apparso come una normale rimpatriata tra due amici che non si vedevano da tanto tempo. Chissà se, durante la chiacchierata, il centrocampista rossonero abbia anche provato a convincere il brasiliano a raggiungerlo al Milan. Di seguito, il video.