Milan, la reunion tra Modric e Casemiro prima di Brasile-Croazia

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
Casemiro indicando l'orologio: "Dai ragazzi! Mamma mia!", poi i due si abbracciano e ridono. Ancora il brasiliano: "Come stai, tutto bene?". Si abbracciano di nuovo, dopodiché il centrocampista del Manchester United regala al suo ex compagno di squadra una maglia della Seleção personalizzata con tanto di 'Modric' e numero 10 sulle spalle, aggiungendo scherzosamente: "Devi giocare con noi adesso però eh". Il croato ha definito la sfida contro il Brasile in programma settimana prossima: "Un'altra battaglia con un vecchio amico". "Ci vediamo martedì", aggiunge Casemiro. Allora Modric: "Buona fortuna, tranquillo eh (ride n.d.r.)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA