Saluta Estupinan? Novità per Goretzka e André. Che crescita in difesa

Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Scout del Milan in missione per un talento bosniaco, la crescita del valore della rosa e le ultime su alcune trattative rossonere: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
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