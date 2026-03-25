Milan, Gozzini: 'Leao rimane a Milanello. Al Maradona in condizioni ideali'

Alessandra Gozzini , nota penna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di alcuni giocatori del Milan impegnati, in modo diverso, in questa sosta per le Nazionali. Partendo dai due perni del centrocampo rossonero, Luka Modric e Adrien Rabiot , Gozzini ricorda i loro impegni transoceanici con Croazia e Francia. "Viaggio in business a parte, comunque stancante per il fuso orario e lo stress, Modric e Rabiot, impegnati in semplici esibizioni amichevoli negli Usa, potranno essere gestiti dalle rispettive nazionali".

Poi sul loro peso nella squadra di Massimiliano Allegri: "Sono i trascinatori del Milan e due dei giocatori più in forma: l’impatto di Rabiot è testimoniato dai numeri del rendimento di squadra (clamorosamente differente con o senza di lui in campo), la presenza di Luka è fondamentale per qualità e leadership, difficilmente quantificabile. Gli uomini migliori del Milan sono nel loro miglior momento: a quarant’anni Modric ha la freschezza atletica invidiabile. Di Adrien lo stesso Allegri risalta il dominio fisico".