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Milan, Gozzini commenta: “Leao, già protagonista al Maradona, potrà presentarsi in condizioni ideali”

Milan, Gozzini: 'Leao rimane a Milanello. Al Maradona in condizioni ideali'
Alessandra Gozzini (La gazzetta dello Sport) sui big del Milan impegnati nella sosta, tra cui Leao che resta a Milanello per curarsi
Redazione

Alessandra Gozzini, nota penna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di alcuni giocatori del Milan impegnati, in modo diverso, in questa sosta per le Nazionali. Partendo dai due perni del centrocampo rossonero, Luka Modric e Adrien Rabiot, Gozzini ricorda i loro impegni transoceanici con Croazia e Francia. "Viaggio in business a parte, comunque stancante per il fuso orario e lo stress, Modric e Rabiot, impegnati in semplici esibizioni amichevoli negli Usa, potranno essere gestiti dalle rispettive nazionali".

Poi sul loro peso nella squadra di Massimiliano Allegri: "Sono i trascinatori del Milan e due dei giocatori più in forma: l’impatto di Rabiot è testimoniato dai numeri del rendimento di squadra (clamorosamente differente con o senza di lui in campo), la presenza di Luka è fondamentale per qualità e leadership, difficilmente quantificabile. Gli uomini migliori del Milan sono nel loro miglior momento: a quarant’anni Modric ha la freschezza atletica invidiabile. Di Adrien lo stesso Allegri risalta il dominio fisico".

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Poi sui due attaccanti rossoneri Christian Pulisic e Rafael Leao ha scritto: "Anche Pulisic, a secco di gol in tutto il 2026, ha una corsa più disinvolta: i guai fisici sembrano ormai alle spalle. Tra i gioielli della squadra c’è anche Leao, che approfitterà della pausa per tirarsi di nuovo a lucido: Rafa è stato tolto dalla lista di convocati del Portogallo e di positivo per il Milan c’è la possibilità per il 10 di rimanere a curarsi a Milanello". Alessandra Gozzini ha poi concluso: "Alla ripresa al Maradona, stadio che lo ha già visto protagonista, potrà presentarsi in condizioni ideali".

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