Milan, Gozzini: 'Leao rimane a Milanello. Al Maradona in condizioni ideali'

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
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Poi sui due attaccanti rossoneri Christian Pulisic e Rafael Leao ha scritto: "Anche Pulisic, a secco di gol in tutto il 2026, ha una corsa più disinvolta: i guai fisici sembrano ormai alle spalle. Tra i gioielli della squadra c’è anche Leao, che approfitterà della pausa per tirarsi di nuovo a lucido: Rafa è stato tolto dalla lista di convocati del Portogallo e di positivo per il Milan c’è la possibilità per il 10 di rimanere a curarsi a Milanello". Alessandra Gozzini ha poi concluso: "Alla ripresa al Maradona, stadio che lo ha già visto protagonista, potrà presentarsi in condizioni ideali".
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