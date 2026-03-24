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Calciomercato Milan, Accomando: “Leao non è più incedibile. Rinnovo di Modric prima richiesta di Allegri”

Mercato Milan, Accomando: 'Rinnovo di Modric prima richiesta di Allegri'
Novità di calciomercato su Rafael Leao e Luka Modric dall'esperto Orazio Accomando. Ecco le sue parole sui due giocatori del Milan
Redazione

Il giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando, durante 'SportMediaset mercato' ha parlato dei principali temi di calciomercato dei rossoneri, tra cui il futuro di Rafael Leao e quello di Luka Modric. Non solo, anche le principali richieste di Allegri in vista della prossima stagione. Ecco, quindi, le parole dell'esperto.

Su Leao: "Non credo sia più incedibile. Il Milan l'ha sempre tutelato, però credo che questo sia il primo anno in cui il Milan sarà anche disposto ad ascoltare delle offerte, non per meno di 60/70 milioni di euro. Il Milan un paio di anni fa ne chiedeva oltre 100. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028 e la valutazione che fa il Milan va dai 70 ai 100 milioni, bisogna poi capire se ci sono delle squadre pronte ad investire questa cifra su Leao".

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Queste le richieste di Massimiliano Allegri per la prossima stagione: "Il primo è il rinnovo di Modric, fondamentale per Allegri, sia dal punto di vista che dal punto di vista della crescita. Un attaccante e non solo mercato giovane. Il Milan giocherà la Champions League e vuole dei profili pronti per quella competizione".

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