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Calciomercato Milan, Allegri vuole Castro: valutazioni in corso sull’attaccante del Bologna

Calciomercato Milan, Castro idea concreta per l’attacco: piace ad Allegri
Massimiliano Allegri vuole un nuovo centravanti per rinforzare il Milan in vista della prossima stagione: Santiago Castro è tra i suoi preferiti
Redazione PM

Il Milan inizia a muoversi in vista della prossima stagione e lo fa partendo dall’attaccante. Nel recente vertice di mercato sono state tracciate le linee guida per l’estate, con una richiesta chiara da parte di Massimiliano Allegri: inserire un nuovo centravanti in rosa.

Calciomercato Milan, Castro nel mirino di Allegri

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Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome che piace di più all’allenatore rossonero è quello di Santiago Castro. L’attaccante argentino del Bologna, classe 2004, risponde al profilo sollecitato da Allegri: una prima punta capace di giocare per la squadra, ma anche di garantire presenza in area.

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Al momento non risultano contatti tra i due club, anche perché la valutazione degli emiliani è alta. Tuttavia, l’interesse è concreto e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

I numeri e le caratteristiche

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Castro sta disputando una stagione positiva: 11 gol e 4 assist in 41 presenze, dopo i 10 gol e 8 assist dell’annata precedente. Non è un centravanti classico: ai suoi 182 cm di altezza abbina forza fisica, senso del gol e capacità di legare il gioco. Per caratteristiche ricorda, con le dovute proporzioni, Lautaro Martinez.

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