Calciomercato Milan, Castro idea concreta per l’attacco: piace ad Allegri

Al momento non risultano contatti tra i due club, anche perché la valutazione degli emiliani è alta. Tuttavia, l’interesse è concreto e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Castro sta disputando una stagione positiva: 11 gol e 4 assist in 41 presenze, dopo i 10 gol e 8 assist dell’annata precedente. Non è un centravanti classico: ai suoi 182 cm di altezza abbina forza fisica, senso del gol e capacità di legare il gioco. Per caratteristiche ricorda, con le dovute proporzioni, Lautaro Martinez.