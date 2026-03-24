Calciomercato Milan, novità sul rinnovo di Leao: la situazione

Importanti aggiornamenti da 'Sky Sport' sulla trattativa tra Milan e Leao per il rinnovo di contratto del portoghese. Ecco le ultime

Il Milan è nel momento forse più importante della stagione: mancano 8 partite di Serie A e la vetta dell'Inter è solo a 6 punti di distanza. Per questo la concentrazione rimane massima sul presente. Ma intanto, continua il lavoro della dirigenza per programmare il futuro del Diavolo.