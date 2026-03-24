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Calciomercato Milan, il rinnovo di Leao è in stand-by: le ultime

Calciomercato Milan, novità sul rinnovo di Leao: la situazione
Importanti aggiornamenti da 'Sky Sport' sulla trattativa tra Milan e Leao per il rinnovo di contratto del portoghese. Ecco le ultime
Redazione

Il Milan è nel momento forse più importante della stagione: mancano 8 partite di Serie A e la vetta dell'Inter è solo a 6 punti di distanza. Per questo la concentrazione rimane massima sul presente. Ma intanto, continua il lavoro della dirigenza per programmare il futuro del Diavolo.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Leao

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Oltre ai nomi per l'attacco, i rossoneri stanno lavorando anche sul rinnovo di contratto di Rafael Leao, con scadenza attualmente fissata nel 2028. A dare importanti aggiornamenti su questa trattativa è Marco Demicheli in onda su 'Sky Sport'.

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Secondo il giornalista esperto di calciomercato, il prolungamento del contrato del portoghese è attualmente in stand-by. Alcune settimane fa si parlava di incontri per avvicinarsi al rinnovo, ma ora la situazione sembra essere bloccata. Continuano i dialoghi tra le parti, ma il suo futuro rimane da valutare. In estate, infatti, il Milan potrà seriamente prendere in considerazioni eventuali offerte per il 10, soprattutto nel caso in cui Allegri decida di continuare col 3-5-2. Comunque, nei prossimi mesi sono attese novità su Leao (qui per leggere le ultime sulle sue condizioni in vista del Napoli).

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