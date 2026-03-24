Calciomercato Milan, novità sul rinnovo di Leao: la situazione

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Secondo il giornalista esperto di calciomercato, il prolungamento del contrato del portoghese è attualmente in stand-by. Alcune settimane fa si parlava di incontri per avvicinarsi al rinnovo, ma ora la situazione sembra essere bloccata. Continuano i dialoghi tra le parti, ma il suo futuro rimane da valutare. In estate, infatti, il Milan potrà seriamente prendere in considerazioni eventuali offerte per il 10, soprattutto nel caso in cui Allegri decida di continuare col 3-5-2. Comunque, nei prossimi mesi sono attese novità su Leao (qui per leggere le ultime sulle sue condizioni in vista del Napoli).
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