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Panucci su Leao: “L’unico del Milan in grado di accendere la luce. Da centravanti…”

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Christian Panucci, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Rafael Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Tuttosport. L'ex rossonero, dopo aver parlato in generale dei rossoneri, si è volto spostare sulla figura di Rafael Leao, finita sotto ai riflettori negli ultimi tempi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Panucci

—  

Lei è del partito pro Rafael Leao o contro l'attaccante portoghese? 

«Io sono sempre pro Leao. È l’unico calciatore del Milan in grado di accendere la luce. Certo è un giocatore che si critica sempre, ma sarà sempre così. Rafa è di indole così, ha bisogno di prendersi la sua pausa per poi accendersi e cambiare la partita. Da quando è arrivato in Italia diciamo sempre la stessa cosa, lo ripetiamo tutte le volte, dopo ogni partita. La verità è che quando è acceso, in questa Serie A può fare la differenza. E lo ha già dimostrato tante volte»

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.Anche da centravanti? 

«Lo può anche fare, perché no? Certo non è un numero nove come pensiamo noi, ma lo può fare con le sue caratteristiche che sono diverse. E poi l'hanno fatto tantissimi giocatori che non avevano nemmeno loro quelle caratteristiche da prima punta. E poi onestamente con i difensori che ci sono in Italia, il centravanti lo può fare tranquillamente. Non abbiamo tantissimi grandi difensori nel nostro campionato. Quindi Leao all'occorrenza lo può fare, ma lo sa benissimo anche Allegri. Poi se guardiamo le sue partite, ogni tanto quando non la prende si va a spostare a sinistra. Dove si trova meglio...»

 

 

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