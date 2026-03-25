«Io sono sempre pro Leao. È l’unico calciatore del Milan in grado di accendere la luce. Certo è un giocatore che si critica sempre, ma sarà sempre così. Rafa è di indole così, ha bisogno di prendersi la sua pausa per poi accendersi e cambiare la partita. Da quando è arrivato in Italia diciamo sempre la stessa cosa, lo ripetiamo tutte le volte, dopo ogni partita. La verità è che quando è acceso, in questa Serie A può fare la differenza. E lo ha già dimostrato tante volte»