Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione
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.Anche da centravanti?
«Lo può anche fare, perché no? Certo non è un numero nove come pensiamo noi, ma lo può fare con le sue caratteristiche che sono diverse. E poi l'hanno fatto tantissimi giocatori che non avevano nemmeno loro quelle caratteristiche da prima punta. E poi onestamente con i difensori che ci sono in Italia, il centravanti lo può fare tranquillamente. Non abbiamo tantissimi grandi difensori nel nostro campionato. Quindi Leao all'occorrenza lo può fare, ma lo sa benissimo anche Allegri. Poi se guardiamo le sue partite, ogni tanto quando non la prende si va a spostare a sinistra. Dove si trova meglio...»
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