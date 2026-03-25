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INTERVISTE

Panucci: “Se Allegri e Conte non avessero avuto gli infortuni, stavano davanti con l’Inter”

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Christian Panucci, ex calciatore del Milan, ha voluto parlare di Gattuso, per poi spostarsi su Napoli-Milan: le parole su Allegri e Conte
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Panucci, ex calciatore del Milan (1993-1997), è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport dopo il Legends Trophy di Padel . L'ex calciatore rossonero ha voluto soffermarsi su Gattuso, CT dell'Italia, per poi spostarsi a parlare dello contro tra Allegri (Milan) e Conte (Napoli). Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, senti Panucci

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Su Gattuso: "Sono un po’ in ansia per lui, perché è un amico, so quanto ci tiene, so che sta dando l’anima per questa Nazionale; ma sono fiducioso, ce la faremo»

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Diranno chi fra Allegri o Conte si giocherà le ultime possibilità di rimonta... 

«Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter. Avere 8-9 giocatori fuori per un lungo periodo non è facile. E non può essere nemmeno un alibi. Ora li sta recuperando e il secondo posto potrebbe essere un buon punto di ripartenza per la prossima stagione per Conte. Per Max sarebbe lo stesso, un successo».

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