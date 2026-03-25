Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione
Diranno chi fra Allegri o Conte si giocherà le ultime possibilità di rimonta...
«Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter. Avere 8-9 giocatori fuori per un lungo periodo non è facile. E non può essere nemmeno un alibi. Ora li sta recuperando e il secondo posto potrebbe essere un buon punto di ripartenza per la prossima stagione per Conte. Per Max sarebbe lo stesso, un successo».
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