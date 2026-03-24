Galli: 'Berlusconi voleva il Milan sempre primo: in Italia e nel mondo'

Nella giornata di oggi, Filippo Galli è tornato a parlare di Milan per un'occasione speciale. Parliamo del 40^ anniversario della presidenza di Silvio Berlusconi . Infatti, esattamente 40 anni fa il 'Cavaliere' divenne il Presidente del club rossonero . Per l'occasione 'La Gazzetta dello Sport' ha deciso di intervistare l'ex difensore del Milan per alcuni retroscena e aneddoti dell'epoca d'oro rossonera . In particolare, l'ex rossonero ha parlato del rapporto che Berlusconi aveva con i calciatori e della sua mentalità, poi trasmessa ai giocatori. Ecco, quindi, le sue parole.

Su Berlusconi: "Lui amava il Milan e i suoi giocatori. Ci voleva bene, ci proteggeva. Con lui, io, gli altri, tutti penso, siamo stati bene. Scherzava, era molto generoso. E abbiamo vinto. Tanto, tantissimo. Berlusconi voleva stupire, ci disse: «Lasciate perdere le battute e gli sfottò ,voi siete il Milan e guardate solo al Milan. Questa squadra è condannata a vincere». Il presidente faceva le cose in grande. Anche i discorsi. Ad Arcore ci disse: «Il nostro gruppo è primo in ogni sua attività, ci troveremmo molto male, nel calcio, a essere secondi». Lui le chiamava mission. In realtà voleva un Milan sempre lassù. Primo, in Italia, in Europa e nel mondo. E ci è, ci siamo riusciti. Berlusconi lo disse il primo giorno, a Milanello, poi all’Arena, nella cena di Arcore e nella convention al Castello di Pomerio: questo Milan può durare molto. È durato, no?".