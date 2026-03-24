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PIANETAMILAN news milan interviste Reja: “Campionato non chiuso, Milan e Napoli non hanno mollato. Allegri e Conte hanno un vantaggio su Chivu”

INTERVISTE

Reja: “Campionato non chiuso, Milan e Napoli non hanno mollato. Allegri e Conte hanno un vantaggio su Chivu”

Reja sicuro: 'Campionato aperto. Milan e Napoli non mollano lo Scudetto'
Intervistato da 'Il Mattino', l'ex allenatore del Napoli Edoardo Reja ha commentato la lotta Scudetto in vista delle prossime gare. Ecco le sue parole
Redazione

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, è stato intervistato da 'Il Mattino' per parlare degli azzurri e del loro campionato. In particolare, l'allenatore ha commentato la corsa Scudetto riaperta dopo il passo falso dell'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano.

'Il Mattino', le parole di Reja sulla lotta Scudetto

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Sulla lotta Scudetto: "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo. Napoli? Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato. Cosa evitare? Sottovalutare alcune partite. Le "piccole" in Italia non sono mai piccole. Conte lo sa bene".

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Poi su Conte e Allegri, avvantaggiati rispetto a Chivu: "Lui e Allegri sanno già come poter affrontare le ultime otto decisive partite. Chivu, in questo, ha uno svantaggio. Ma mi piace molto come allenatore e ha fatto bene durante tutta la stagione".

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