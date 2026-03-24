Reja sicuro: 'Campionato aperto. Milan e Napoli non mollano lo Scudetto'

Edoardo Reja , ex allenatore del Napoli , è stato intervistato da 'Il Mattino' per parlare degli azzurri e del loro campionato. In particolare, l'allenatore ha commentato la corsa Scudetto riaperta dopo il passo falso dell'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano.

'Il Mattino', le parole di Reja sulla lotta Scudetto

Sulla lotta Scudetto: "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo. Napoli? Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato. Cosa evitare? Sottovalutare alcune partite. Le "piccole" in Italia non sono mai piccole. Conte lo sa bene".