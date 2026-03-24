Ex Milan, Galli: 'Sacchi fu una scelta clamorosamente felice di Berlusconi'

Su Van Basten: "Di Marco, se non ricordo male, si parlava già da tempo. La sera della cena ad Arcore, prima di andare in ritiro a Vipiteno, lo davano per fatto. È arrivato nella stagione successiva a parametro zero".
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Poi su Arrigo Sacchi: "Una scelta clamorosamente felice. Lo ha preso dalla Serie B. Una grande scommessa. Il presidente diceva spesso: “Io e Arrigo condividiamo l’idea di vincere e divertire insieme”".
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