Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli su Sacchi: “Scelta clamorosamente felice di Berlusconi”, poi il retroscena su Van Basten

INTERVISTE

Galli su Sacchi: “Scelta clamorosamente felice di Berlusconi”, poi il retroscena su Van Basten

Ex Milan, Galli: 'Sacchi fu una scelta clamorosamente felice di Berlusconi'
Filippo Galli (ex Milan) è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' e ha rivelato alcuni retroscena su Berlusconi, Sacchi e Van Basten
Redazione

Oggi Filippo Galli è tornato a parlare del Milan. L'ex difensore rossonero è intervenuto in una ricorrenza particolarmente significativa: i 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi. Era infatti proprio in questo giorno, quattro decenni fa, che il 'Cavaliere' assumeva la guida del club rossonero. Per celebrare l'anniversario, 'La Gazzetta dello Sport' ha raccolto il racconto dell'ex difensore, tra ricordi, curiosità e retroscena legati a uno dei periodi più gloriosi della storia del Milan.

In particolare, l'attuale responsabile dell'area metodologica del Parma si è soffermato a raccontare alcuni retroscena su due protagonisti dell'epoca berlusconiana: vale a dire Marco Van Basten e Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

Su Van Basten: "Di Marco, se non ricordo male, si parlava già da tempo. La sera della cena ad Arcore, prima di andare in ritiro a Vipiteno, lo davano per fatto. È arrivato nella stagione successiva a parametro zero".

LEGGI ANCHE: Novità sul nuovo San Siro. Il rigore Pavlovic-Simeone e le parole di Pulisic. Mercato protagonista

Poi su Arrigo Sacchi: "Una scelta clamorosamente felice. Lo ha preso dalla Serie B. Una grande scommessa. Il presidente diceva spesso: “Io e Arrigo condividiamo l’idea di vincere e divertire insieme”".

Leggi anche
Milan, parla Bartesaghi: “Sono milanista fin da piccolo. Maldini è il mio idolo. Su...
Milan, Galli ricorda: “Siamo atterrati all’Arena civica con l’elicottero....

© RIPRODUZIONE RISERVATA