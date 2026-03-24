Ex Milan, Galli: 'Sacchi fu una scelta clamorosamente felice di Berlusconi'

Filippo Galli (ex Milan) è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' e ha rivelato alcuni retroscena su Berlusconi, Sacchi e Van Basten

Oggi Filippo Galli è tornato a parlare del Milan. L'ex difensore rossonero è intervenuto in una ricorrenza particolarmente significativa: i 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi. Era infatti proprio in questo giorno, quattro decenni fa, che il 'Cavaliere' assumeva la guida del club rossonero. Per celebrare l'anniversario, 'La Gazzetta dello Sport' ha raccolto il racconto dell'ex difensore, tra ricordi, curiosità e retroscena legati a uno dei periodi più gloriosi della storia del Milan.