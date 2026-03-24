Milan, tra mercato e interviste. Novità su San Siro e il ricordo di Berlusconi

Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Tante indiscrezioni di calciomercato, la spiegazione dell'AIA sul rigore Pavlovic-Simeone e le parole di alcuni rossoneri del passato e del presente, ricordando Silvio Berlusconi: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA