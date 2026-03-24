Milan, tra mercato e interviste. Novità su San Siro e il ricordo di Berlusconi

Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Tante indiscrezioni di calciomercato, la spiegazione dell'AIA sul rigore Pavlovic-Simeone e le parole di alcuni rossoneri del passato e del presente, ricordando Silvio Berlusconi: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Novità sul nuovo San Siro. Il rigore Pavlovic-Simeone e le parole di Pulisic. Mercato protagonista
ULTIME MILAN NEWS
Novità sul nuovo San Siro. Il rigore Pavlovic-Simeone e le parole di Pulisic. Mercato protagonista
Dal calciomercato alle interviste e San Siro: le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan di martedì 24 marzo 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA