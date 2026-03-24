Milan, Pulisic: 'Futuro? Quando sarà il momento ne parleremo. Per ora ...'

L'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato del suo futuro in rossonero ai microfoni di "Men's Journal'. Ecco le sue parole
Intervistato dalla rivista americana "Men's Journal', l'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato di diversi temi. Dalla Nazionale a stelle e strisce al suo momento di forma, ma non solo. Infatti, l'ultima domanda della sua intervista riguarda il futuro e le voci di mercato. Il numero 11 di Max Allegri si è detto soddisfatto del suo presente, ma non ha chiuso le porte a un addio. Ecco, quindi, le sue parole sull'argomento.
Milan, Pulisic commenta le voci di mercato
—
"Sì, a dire il vero, la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede di cosa si tratta, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero. Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente".