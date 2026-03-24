Milan, Pulisic: 'Futuro? Quando sarà il momento ne parleremo. Per ora ...'

Intervistato dalla rivista americana "Men's Journal', l'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato di diversi temi . Dalla Nazionale a stelle e strisce al suo momento di forma , ma non solo. Infatti, l'ultima domanda della sua intervista riguarda il futuro e le voci di mercato. Il numero 11 di Max Allegri si è detto soddisfatto del suo presente, ma non ha chiuso le porte a un addio. Ecco, quindi, le sue parole sull'argomento.

Milan, Pulisic commenta le voci di mercato

"Sì, a dire il vero, la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede di cosa si tratta, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero. Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente".