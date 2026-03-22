Milan, Rabiot è tornato in campo contro il Torino ha segnato e ha aumentato ancora il distacco rispetto a quando lui non è in campo. Ecco i numeri

Emiliano Guadagnoli Redattore 22 marzo - 15:04

Contro il Torino è tornato in campo Adrien Rabiot il colpo più importante dell'estate del Milan insieme a Luka Modric. Con il francese in campo il Diavolo cambia faccia sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista dei risultati. E non è solo una percezione, sono i numeri a dirlo chiaramente.

Questi i numeri sbalorditivi di Rabiot e il suo impatto con il Milan in questa stagione in Serie A: 49 punti in 20 partite, con una media di 2.45 punti a partita quando il francese è in campo. Senza Rabiot titolare il Milan ha fatto 14 punti in 10 gare, solo 1.4 punti a partita. Quando si dice che un giocatore sposta mari e monti bisogna puntare il dito verso la versione di Rabiot con la maglia rossonera. La sua assenza contro il Como e la Lazio (due partite al momento decisive rispetto al distacco con l'Inter) si è sentita moltissimo.