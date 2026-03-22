Milan-Torino, Pellegatti: “Rabiot strepitoso. Prestazione sublime”

"Poi il gol di Fofana e un Milan maturo e autorevole quando ha subito il rigore del 3-2 a poco dalla fine. Qui il Milan ha tirato giù la saracinesca e non ha dato speranze al Torino. Il Milan dimostra ancora una volta tutti i valori intrinsechi di una squadra che è arrivata a 63 punti mostrando sempre grandi valori di cuore, di spirito di sacrificio di spirito di gruppo. Il Milan di Allegri è ancora secondo e ancora non lontano dall'Inter".