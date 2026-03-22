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Milan-Torino, Pellegatti: “Rabiot strepitoso. Prestazione sublime”

Milan-Torino, Pellegatti: 'Rabiot strepitoso. Prestazione sublime'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della vittoria del Milan contro il Torino e in particolare della prestazione di Rabiot. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Rabiot strepitoso protagonista della vittoria del Milan contro il Torino. Un uomo chiamato purosangue: al 33' minuto il primo tiro, poi il gol del 2-1 rossonero. Prestazione sublime in un Milan che all'inizio aveva ancora le gambe pesanti e la testa pesante dopo la sconfitta contro la Lazio. Poi il gol di Pavlovic e la classe cristallina che ha permesso il 2-1 con l'azione Modric-Pulisic-Rabiot". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti su Milan-Torino 3-2. Ecco le sue parole da 'Instagram'.

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"Poi il gol di Fofana e un Milan maturo e autorevole quando ha subito il rigore del 3-2 a poco dalla fine. Qui il Milan ha tirato giù la saracinesca e non ha dato speranze al Torino. Il Milan dimostra ancora una volta tutti i valori intrinsechi di una squadra che è arrivata a 63 punti mostrando sempre grandi valori di cuore, di spirito di sacrificio di spirito di gruppo. Il Milan di Allegri è ancora secondo e ancora non lontano dall'Inter".

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