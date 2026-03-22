Milan-Torino, Sabatini: 'Rigore inventato dal VAR. Una carezza di Pavlovic'

" Il successo sul Toro è stato sofferto nel primo tempo e ridicolizzato verso la fine da un rigore inventato dal Var, per una carezza di Pavlovic a Simeone. “Carezza” , avete letto bene: non manata". Questo il duro parere di Sandro Sabatini sul rigore fischiato al Torino durante la partita contro il Milan . Sabatini ha parlato anche dei singoli rossoneri nel suo pezzo per Calciomercato.com.

"Maignan preciso in ogni situazione, addirittura miracoloso a metà secondo tempo. In difesa Tomori subito ammonito e perciò frenato, nella ripresa rimpiazzato dal più intraprendente Athekame. Pavlovic pericoloso di testa e micidiale di piede. Ingiudicabile per la carezza a Simeone che ha offerto al Var l’opportunità di proporre un rigore surreale. Il destino del Milan è dipeso dalle prestazioni di Modric e Rabiot. Il croato e il francese hanno fatto tanto, anche troppo. Fullkrug ha palesato precarietà tecnica e atletica, abbastanza prevedibili entrambe. Pulisic ha sfruttato meglio il riferimento del partner centravanti puro, ma proseguendo nell’opacità che lo accompagna nel 2026".