Milan-Torino, Sabatini: 'Rigore inventato dal VAR. Una carezza di Pavlovic'

"Il successo sul Toro è stato sofferto nel primo tempo e ridicolizzato verso la fine da un rigore inventato dal Var, per una carezza di Pavlovic a Simeone. “Carezza”, avete letto bene: non manata". Questo il duro parere di Sandro Sabatini sul rigore fischiato al Torino durante la partita contro il Milan. Sabatini ha parlato anche dei singoli rossoneri nel suo pezzo per Calciomercato.com.
MILAN-TORINO
Sabatini duro: “Rigore surreale, inventato dal VAR. Quella di Pavlovic è una carezza”
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il reparto>>>
"Maignan preciso in ogni situazione, addirittura miracoloso a metà secondo tempo. In difesa Tomori subito ammonito e perciò frenato, nella ripresa rimpiazzato dal più intraprendente Athekame. Pavlovic pericoloso di testa e micidiale di piede. Ingiudicabile per la carezza a Simeone che ha offerto al Var l’opportunità di proporre un rigore surreale. Il destino del Milan è dipeso dalle prestazioni di Modric e Rabiot. Il croato e il francese hanno fatto tanto, anche troppo. Fullkrug ha palesato precarietà tecnica e atletica, abbastanza prevedibili entrambe. Pulisic ha sfruttato meglio il riferimento del partner centravanti puro, ma proseguendo nell’opacità che lo accompagna nel 2026".
© RIPRODUZIONE RISERVATA