Il Milan di Massimiliano Allegri torna in vantaggio contro il Torino di Roberto D'Aversa nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che si sta svolgendo allo stadio ' San Siro ' di Milano.

Rabiot e Fofana stendono il Torino nel giro di due minuti. Al 54' l'ex Marsiglia si fa trovare libero sul secondo palo e spinge in rete il bel cross di Pulisic. Due minuti dopo il Milan ne fa un altro: Fofana si gira in un fazzoletto e la piazza sotto l'incrocio, non può farci nulla Paleari. Sorride anche Rafael Leao, inquadrato sul maxi-schermo di San Siro dopo la rete del momentaneo 2-1.