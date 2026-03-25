Napoli-Milan, in 50.000!

Da oggi sarà possibile acquistare il proprio tagliando con la terza fase di vendita, ovvero quella riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli Membership. Tra soli due giorni, invece, inizierà la vendita libera, ma la richiesta è già elevatissima. Contro i rossoneri, infatti, è previsto il soldout, per un totale di circa 50mila persone sugli spalti del Maradona.