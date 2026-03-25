Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione
Napoli-Milan, in 50.000!—
Da oggi sarà possibile acquistare il proprio tagliando con la terza fase di vendita, ovvero quella riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli Membership. Tra soli due giorni, invece, inizierà la vendita libera, ma la richiesta è già elevatissima. Contro i rossoneri, infatti, è previsto il soldout, per un totale di circa 50mila persone sugli spalti del Maradona.
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Una sfida a dir poco entusiasmante: tutti i riflettori, infatti, saranno puntati su Napoli-Milan: le due squadre distano un solo punto da ognuna...
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