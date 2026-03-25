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Napoli-Milan, il Maradona verso il sold-out: attesi 50mila tifosi

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In vista del match del 6 aprile tra Napoli e Milan, lo stadio Maradona va verso il sold-out: attesi circa 50mila tifosi...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si avvicina sempre di più il grande scontro che potrebbe decidere la riapertura del campionato. Lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il Milan affronterà gli azzurri di Antonio Conte in un match di fuoco.

Il Napoli, in casa, ha sempre collezionato numeri molto importanti. Come riferito dal Corriere dello Sport di oggi, in vista della gara contro il Milan ci sarà un grandissimo supporto da parte dei tifosi napoletani.

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Da oggi sarà possibile acquistare il proprio tagliando con la terza fase di vendita, ovvero quella riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli Membership. Tra soli due giorni, invece, inizierà la vendita libera, ma la richiesta è già elevatissima. Contro i rossoneri, infatti, è previsto il soldout, per un totale di circa 50mila persone sugli spalti del Maradona.

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