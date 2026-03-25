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Napoli, Lukaku lascia il ritiro con il Belgio: Milan a rischio? Le ultime

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Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha lasciato ufficialmente il ritiro della Nazionale: ci sarà contro il Milan?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha lasciato ufficialmente il ritiro della Nazionale per far ritorno a Castel Volturno. Il centravanti azzurro, perciò, farà ritorno da Antonio Conte per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Milan di Allegri, in programma lunedì 06 aprile alle ore 20:45.

Milan, Lukaku a rischio?

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Il centravanti era stato convocato da Rudi Garcia, ma ha deciso di rientrare in Italia saltando, di conseguenza, le amichevoli negli Stati Uniti a causa di una condizione fisica non al top.

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Come riferito sia dal 'Corriere dello Sport' che da 'Il Mattino', Lukaku, dopo un colloquio avuto con il CT, ha avuto l'ok per fari rientro nel belpaese. Come sappiamo, mancano solo 8 partite alla fine del campionato, e il Napoli si ritrova ad un solo punto dal Milan, squadra che per l'appunto sfiderà dopo la sosta. Riuscirà a recuperare in tempo per il big match contro i rossoneri, o sarà forfait? Una cosa, però, è sicura: il calciatore, dopo una stagione lontana dai riflettori, rischia seriamente di saltare il Mondiale.

 

 

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