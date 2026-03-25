Come riferito sia dal 'Corriere dello Sport' che da 'Il Mattino', Lukaku, dopo un colloquio avuto con il CT, ha avuto l'ok per fari rientro nel belpaese. Come sappiamo, mancano solo 8 partite alla fine del campionato, e il Napoli si ritrova ad un solo punto dal Milan, squadra che per l'appunto sfiderà dopo la sosta. Riuscirà a recuperare in tempo per il big match contro i rossoneri, o sarà forfait? Una cosa, però, è sicura: il calciatore, dopo una stagione lontana dai riflettori, rischia seriamente di saltare il Mondiale.