Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: “Scossa Athekame”. Fullkrug bocciato
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Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: “Scossa Athekame”. Fullkrug bocciato
Le pagelle di Milan-Torino 3-2, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Tuttosport'
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