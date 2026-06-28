Si scalda il mercato del Milan in questa domenica di fine giugno. Il Como di Cesc Fabregas sta provando a ingaggiare Mattia Liberali e, se l'operazione dovesse andare in porto, parte dell'incasso finirà nelle casse di Via Aldo Rossi. Intanto, dalla Turchia si registra un interessamento del Trabzonspor per Samuel Chukwueze: le parti stanno trattando per provare a trovare un accordo. Direttamente dal Mondiale, Modric ha lanciato un messaggio inequivocabile sul suo futuro, in bilico tra il rinnovo con il club rossonero e l'addio al calcio giocato. Nel frattempo, il Benfica ha chiuso l'acquisto di un difensore, che potrebbe agevolare la partenza di Antonio Silva direzione Milano

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Ex Milan, Liberali verso il Como

Mattia Liberali può tornare in Serie A. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ilavrebbe messo gli occhi sul trequartista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del. All'interno del contratto del giocatore con il Catanzaro è presente una clausola dae il club lariano sembra intenzionato ad attivarla.

Al momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà massimo 6 milioni di euro per acquistare il talento del Catanzaro. Questo significa che il club rossonero incasserebbe appena 3 milioni se Liberali dovesse approdare nella squadra di Fabregas. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al Milan.

Calciomercato, il Trabzonspor ci prova per Chukwueze

Chukwueze può partire direzione Turchia. Secondo ‘Soccernet’, Ilstarebbe studiando un’offerta in, per una cifra che si aggira intorno ai. Il, tuttavia, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Le due parti potrebbero venirsi incontro trovando un accordo per un prestito con obbligo di riscatto.

Come appreso dalla nostra redazione, però, Amorim intende valutare da vicino il Chukwueze durante le prime settimane del ritiro estivo. Il tecnico portoghese ritiene che le caratteristiche del nigeriano, in particolare la capacità di saltare l'uomo e di accentrarsi partendo dalla fascia sinistra, possano tornare utili nel suo 3-4-2-1.

Lenglet al Benfica per sbloccare Antonio Silva

Intervenuto nell'assemblea dei soci del, il presidente del club portoghese ed ex giocatore del Milanha annunciato l'imminente arrivo di un nuovo difensore centrale. Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', il giocatore in questione dovrebbe essere, difensore francese in uscita dall'Atletico Madrid.

Stando a quanto riferito da 'A Bola', l'acquisto di Lenglet non avrebbe l'obiettivo di salvaguardare il Benfica da un'eventuale addio di António Silva, ma quello di rimpiazzare Nicolas Otamendi. Il difensore argentino, infatti, ha lasciato il club portoghese per approdare al River Plate. Classe 1995, Lenglet è un centrale di spessore internazionale e dovrà garantire alle 'Aquile' l'esperienza che per sei anni ha assicurato Otamendi.

Questo non cambia il forte interesse del Milan per António Silva. Secondo il quotidiano portoghese 'Record', il club rossonero avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 da 2,8 milioni di euro a stagione. I due club sarebbero in trattativa per definire l'affare, che si potrebbe chiudere per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Modric, rinnovo con il Milan in vista?

Il giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione.prenderà una scelta definitiva soltanto dopo il Mondiale, ma il messaggio lanciato da Philadephia suggerisce che una permanenza a Milano sia tutt'altro che impossibile.