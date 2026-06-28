Calciomercato, il Trabzonspor ha messo gli occhi su Samuel Chukwueze: cifre, formula della proposta e la posizione del Milan
Samuel Chukwueze potrebbe salutare nuovamente il Milan in estate. Stando a quanto riferito dal portale nigeriano ‘Soccernet’, il Trabzonspor avrebbe individuato nell'esterno classe 1999 il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.
Chukwueze è appena rientrato dal prestito al Fulham, dove ha chiuso con un bilancio di 3 reti e 4 assist in 25 presenze complessive. Il Milan acquistò l’esterno nigeriano nell’estate del 2023 dal Villarreal per 21 milioni di euro.
La richiesta di sconto del FulhamIl Fulham sembrava intenzionato a pagare i 24 milioni di euro previsti per il riscatto di Cukwueze. Il calo di rendimento nella seconda parte di stagione, tuttavia, ha spinto il club inglese a fare marcia indietro. Attualmente, i ‘The Cottagers’ aprirebbero alla permanenza a Londra del nigeriano solo a fronte di uno sconto da parte del Milan.
Calciomercato Milan, l'offerta del Trabzonspor per ChukwuezeSecondo ‘Soccernet’, Il Trabzonspor starebbe studiando un’offerta in prestito con diritto di riscatto, per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il Milan, tuttavia, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Le due parti potrebbero venirsi incontro trovando un accordo per un prestito con obbligo di riscatto.
Il veto di AmorimCome appreso dalla nostra redazione, Amorim intende valutare da vicino il Chukwueze durante le prime settimane del ritiro estivo. Il tecnico portoghese ritiene che le caratteristiche del nigeriano, in particolare la capacità di saltare l'uomo e di accentrarsi partendo dalla fascia sinistra, possano tornare utili nel suo 3-4-2-1.
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