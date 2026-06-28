Samuel Chukwueze potrebbe salutare nuovamente il Milan in estate. Stando a quanto riferito dal portale nigeriano ‘Soccernet’, il Trabzonspor avrebbe individuato nell'esterno classe 1999 il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Chukwueze è appena rientrato dal prestito al Fulham, dove ha chiuso con un bilancio di 3 reti e 4 assist in 25 presenze complessive. Il Milan acquistò l’esterno nigeriano nell’estate del 2023 dal Villarreal per 21 milioni di euro.

La richiesta di sconto del Fulham

Calciomercato Milan, l'offerta del Trabzonspor per Chukwueze

Il veto di Amorim

Ilsembrava intenzionato a pagare iprevisti per il riscatto di. Il calo di rendimento nella seconda parte di stagione, tuttavia, ha spinto il club inglese a fare marcia indietro. Attualmente, i ‘The Cottagers’ aprirebbero alla permanenza a Londra del nigeriano solo a fronte di uno sconto da parte delSecondo ‘Soccernet’, Ilstarebbe studiando un’offerta in, per una cifra che si aggira intorno ai. Il, tuttavia, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Le due parti potrebbero venirsi incontro trovando un accordo per un prestito con obbligo di riscatto.Come appreso dalla nostra redazione,intende valutare da vicino ildurante le prime settimane del. Il tecnico portoghese ritiene che le caratteristiche del nigeriano, in particolare la capacità di saltare l'uomo e di accentrarsi partendo dalla fascia sinistra, possano tornare utili nel suo 3-4-2-1.