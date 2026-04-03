Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Le precedenti vicende giudiziarie di Luca Lucci—
Lucci, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, era stato precedentemente arrestato nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. A settembre 2024 era già condannato a 10 anni per fatti legati alle tifoserie, tra cui un tentato omicidio. Nel dicembre successivo era arrivata un’ulteriore ordinanza cautelare proprio per il traffico di droga. Una nuova pagina giudiziaria che si chiude con una condanna pesantissima.
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