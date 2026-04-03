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È arrivata la sentenza per Luca Lucci: condanna lunghissima per l’ex capo ultras della Curva Sud del Milan

Narcotraffico, 18 anni e 8 mesi all'ex capo ultras del Milan Luca Lucci
Luca Lucci, ex capo ultras della Curva Sud del Milan, condannato con rito abbreviato: la decisione del Gup chiude un altro capitolo giudiziario
Redazione PM

È arrivata la sentenza: Luca Lucci, ex capo ultras della Curva Sud del Milan, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere. Lo ha deciso oggi, venerdì 3 aprile 2026, la gup di Milano Giulia Masci al termine del processo con rito abbreviato che ha coinvolto complessivamente 23 imputati.

Secondo l’accusa, Lucci sarebbe stato al vertice di un’associazione dedita al narcotraffico che, tra giugno 2020 e marzo 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. La giudice ha sostanzialmente accolto le richieste dei pm della Dda di Milano, Leonardo Lesti e Rosario Ferracane. Per gli altri imputati sono state inflitte pene fino a 13 anni e 6 mesi, mentre la maggior parte ha ricevuto condanne inferiori.

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Le precedenti vicende giudiziarie di Luca Lucci

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Lucci, difeso dall’avvocato Jacopo Cappetta, era stato precedentemente arrestato nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. A settembre 2024 era già condannato a 10 anni per fatti legati alle tifoserie, tra cui un tentato omicidio. Nel dicembre successivo era arrivata un’ulteriore ordinanza cautelare proprio per il traffico di droga. Una nuova pagina giudiziaria che si chiude con una condanna pesantissima.

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