È arrivata la sentenza: Luca Lucci, ex capo ultras della Curva Sud del Milan, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere. Lo ha deciso oggi, venerdì 3 aprile 2026, la gup di Milano Giulia Masci al termine del processo con rito abbreviato che ha coinvolto complessivamente 23 imputati.

Secondo l’accusa, Lucci sarebbe stato al vertice di un’associazione dedita al narcotraffico che, tra giugno 2020 e marzo 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. La giudice ha sostanzialmente accolto le richieste dei pm della Dda di Milano, Leonardo Lesti e Rosario Ferracane. Per gli altri imputati sono state inflitte pene fino a 13 anni e 6 mesi, mentre la maggior parte ha ricevuto condanne inferiori.