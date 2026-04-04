Milan, Giménez svela: 'Giocatore preferito? Kakà, ecco perché ...'

Santiago Giménez - centravanti messicano giunto al Milan nel calciomercato invernale per oltre 30 milioni di euro dal Feyenoord - è finalmente tornato in campo. Il suo lungo calvario è terminato e nell'ultima giornata di Serie A, a 'San Siro' contro il Torino , il 'Bebote' è sceso di nuovo in campo con i colori della squadra che tifa fin da piccolo.

Come ha raccontato più volte, il suo legame col Milan è speciale e nasce da quando lui era piccolo. A proposito di questo, nell'intervista concessa ai microfoni di 'DAZN', Giménez ha svelato chi era il suo giocatore preferito del Milan del passato. Risposta che non sorprende e che, probabilmente, trova tanti tifosi in accordo con lui. Ecco, di seguito, la sua risposta.