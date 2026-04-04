PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Giménez racconta: “Kakà era il mio giocatore preferito, ma non mi voglio paragonare con nessuno”

INTERVISTE

Milan, Giménez racconta: “Kakà era il mio giocatore preferito, ma non mi voglio paragonare con nessuno”

Milan, Giménez svela: 'Giocatore preferito? Kakà, ecco perché ...'
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha svelato ai microfoni di 'DAZN' il suo giocatore preferito del passato. Ecco le sue parole
Redazione

Santiago Giménez - centravanti messicano giunto al Milan nel calciomercato invernale per oltre 30 milioni di euro dal Feyenoord - è finalmente tornato in campo. Il suo lungo calvario è terminato e nell'ultima giornata di Serie A, a 'San Siro' contro il Torino, il 'Bebote' è sceso di nuovo in campo con i colori della squadra che tifa fin da piccolo.

Come ha raccontato più volte, il suo legame col Milan è speciale e nasce da quando lui era piccolo. A proposito di questo, nell'intervista concessa ai microfoni di 'DAZN', Giménez ha svelato chi era il suo giocatore preferito del Milan del passato. Risposta che non sorprende e che, probabilmente, trova tanti tifosi in accordo con lui. Ecco, di seguito, la sua risposta.

LEGGI ANCHE

Giménez: "Kakà mi piaceva, ma non mi paragono con nessuno del passato"

—  

"Ogni giocatore è diverso, ma Kaká mi piaceva molto. Era il mio giocatore preferito in quel periodo anche perché condividiamo la stessa fede ed è un giocatore con molta passione e con molta grinta ed eleganza ovviamente. Non mi paragono con nessun calciatore del passato, io sono Santiago Giménez e cercherò di raccontare la mia storia".

Leggi anche
Milan, parla Allegri: “I ragazzi si sono guadagnati la stima dei tifosi. A Napoli serve...
Milan Femminile, Bakker: “Contenta del secondo tempo: buon gioco e tante chance”

© RIPRODUZIONE RISERVATA