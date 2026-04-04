Milan, Giménez svela: 'Giocatore preferito? Kakà, ecco perché ...'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Giménez: "Kakà mi piaceva, ma non mi paragono con nessuno del passato"—
"Ogni giocatore è diverso, ma Kaká mi piaceva molto. Era il mio giocatore preferito in quel periodo anche perché condividiamo la stessa fede ed è un giocatore con molta passione e con molta grinta ed eleganza ovviamente. Non mi paragono con nessun calciatore del passato, io sono Santiago Giménez e cercherò di raccontare la mia storia".
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