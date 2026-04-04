Milan, Allegri: 'A Napoli serve una grande prestazione di squadra'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Sugli allenamenti fatti e sui prossimi avversari del Diavolo: "Abbiamo lavorato solo da ieri. Lavoriamo oggi e domani, poi andiamo a Napoli a giocare questa meravigliosa partita. Il Napoli è una squadra forte, ora ha recuperato tutti i giocatori. Sarà una bellissima partita e per venire via con un risultato importante serve una grande prestazione di squadra".
Sui giocatori che rientrano da un infortunio: "Stanno tutti bene, è rientrato anche Loftus-Cheek che sta molto bene. Siamo tutti a disposizione, a parte Gabbia che credo rientrerà martedì".
E poi un pensiero sulla Nazionale: "Non so perché non siamo andati al Mondiale, so che sono molto dispiaciuti da italiano ed è normale. Da questa cosa credo che gli organi di competenza debbano prendere decisioni, esaminare fino in fondo per cercare soluzioni per aiutare i ragazzi giovani a diventare giocatori bravi".
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