Milan, Allegri: 'A Napoli serve una grande prestazione di squadra'

Sui tanti tifosi presenti oggi a Milanello: "Siamo stati molto contenti per l’arrivo dei tifosi perché poi non ci saranno a Napoli. Credo che quest’anno i ragazzi si sono guadagnati e hanno meritato la stima dei tifosi, soprattutto per l’impegno e la volontà con cui hanno giocato le partite. Questo è merito dei ragazzi".