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Milan, parla Allegri: “I ragazzi si sono guadagnati la stima dei tifosi. A Napoli serve grande prestazione”

Milan, Allegri: 'A Napoli serve una grande prestazione di squadra'
In vista del big match di lunedì sera Napoli-Milan, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN
Redazione

In vista di Napoli-Milan, 31^ giornata di Serie A probabilmente decisiva per la lotta Scudetto, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di 'DAZN'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

Sui tanti tifosi presenti oggi a Milanello: "Siamo stati molto contenti per l’arrivo dei tifosi perché poi non ci saranno a Napoli. Credo che quest’anno i ragazzi si sono guadagnati e hanno meritato la stima dei tifosi, soprattutto per l’impegno e la volontà con cui hanno giocato le partite. Questo è merito dei ragazzi".

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Sugli allenamenti fatti e sui prossimi avversari del Diavolo: "Abbiamo lavorato solo da ieri. Lavoriamo oggi e domani, poi andiamo a Napoli a giocare questa meravigliosa partita. Il Napoli è una squadra forte, ora ha recuperato tutti i giocatori. Sarà una bellissima partita e per venire via con un risultato importante serve una grande prestazione di squadra".

Sui giocatori che rientrano da un infortunio: "Stanno tutti bene, è rientrato anche Loftus-Cheek che sta molto bene. Siamo tutti a disposizione, a parte Gabbia che credo rientrerà martedì".

E poi un pensiero sulla Nazionale: "Non so perché non siamo andati al Mondiale, so che sono molto dispiaciuti da italiano ed è normale. Da questa cosa credo che gli organi di competenza debbano prendere decisioni, esaminare fino in fondo per cercare soluzioni per aiutare i ragazzi giovani a diventare giocatori bravi".

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