Il popolo rossonero ha poi assistito all'allenamento a Milanello, che oggi era previsto sul campo esterno e quindi visibile al pubblico. Allegri ha seguito tutto a distanza, al fianco del direttore sportivo Igli Tare, lasciando che i suoi collaboratori dirigessero la prima parte della seduta. Il più 'cercato' dai tifosi, sicuramente, è stato Rafael Leão, che si è allenato nuovamente con il gruppo dopo averlo già fatto ieri. Il portoghese, pertanto, si candida per una maglia da titolare a Napoli. Ballottaggio aperto con Christopher Nkunku, Santiago Giménez e Niclas Füllkrug che, molto felice per quanto ha visto oggi a Milanello, ha anche abbozzato un coro con i suoi sostenitori.