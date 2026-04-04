Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Milan, bagno di folla all'allenamento: oltre 4mila tifosi per spingere la squadra in vista di Napoli—
I giocatori hanno incontrato gli esponenti della Curva sul vialetto di Milanello. Cori, applausi, scene di giubilo per una tifoseria evidentemente soddisfatta per quanto svolto, finora, da Allegri con i suoi ragazzi. Ma che, con l'iniezione di carica di questa mattina, ha voluto chiedere un ulteriore sforzo, nelle ultime otto gare a partire da quella di Napoli, per chiudere questa stagione come meglio non si potrebbe.
Il popolo rossonero ha poi assistito all'allenamento a Milanello, che oggi era previsto sul campo esterno e quindi visibile al pubblico. Allegri ha seguito tutto a distanza, al fianco del direttore sportivo Igli Tare, lasciando che i suoi collaboratori dirigessero la prima parte della seduta. Il più 'cercato' dai tifosi, sicuramente, è stato Rafael Leão, che si è allenato nuovamente con il gruppo dopo averlo già fatto ieri. Il portoghese, pertanto, si candida per una maglia da titolare a Napoli. Ballottaggio aperto con Christopher Nkunku, Santiago Giménez e Niclas Füllkrug che, molto felice per quanto ha visto oggi a Milanello, ha anche abbozzato un coro con i suoi sostenitori.
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