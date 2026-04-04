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Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi? No problem: il popolo rossonero in massa a Milanello

Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi? No problem: il popolo rossonero in massa a Milanello
Il Milan di Massimiliano Allegri si è allenato, in mattinata, nel centro sportivo di Milanello, sotto lo sguardo di oltre 4mila tifosi - guidati dalla Curva Sud rossonera - che hanno incitato a gran voce Mike Maignan e compagni in vista di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Lunedì sera il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli per il big match della 31^ giornata di Serie A contro gli azzurri di Antonio Conte. Una trasferta, però, che il Prefetto del capoluogo campano ha vietato a tutti i tifosi rossoneri residenti in Lombardia.

Al 'Maradona', pertanto, moltissimi sostenitori abituali rossoneri non potranno recarsi. Ma poco importa. Perché questa mattina oltre 4mila tifosi milanisti, con sciarpe, bandiere e maglie dei propri idoli, inclusi quelli della Curva Sud - cuore della tifoseria organizzata del Diavolo - con stendardi, striscioni e tamburi, si sono recati a Milanello per far sentire al tecnico Allegri e a Mike Maignan e compagni il proprio sostegno per la delicata sfida in Campania.

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I giocatori hanno incontrato gli esponenti della Curva sul vialetto di Milanello. Cori, applausi, scene di giubilo per una tifoseria evidentemente soddisfatta per quanto svolto, finora, da Allegri con i suoi ragazzi. Ma che, con l'iniezione di carica di questa mattina, ha voluto chiedere un ulteriore sforzo, nelle ultime otto gare a partire da quella di Napoli, per chiudere questa stagione come meglio non si potrebbe.

Il popolo rossonero ha poi assistito all'allenamento a Milanello, che oggi era previsto sul campo esterno e quindi visibile al pubblico. Allegri ha seguito tutto a distanza, al fianco del direttore sportivo Igli Tare, lasciando che i suoi collaboratori dirigessero la prima parte della seduta. Il più 'cercato' dai tifosi, sicuramente, è stato Rafael Leão, che si è allenato nuovamente con il gruppo dopo averlo già fatto ieri. Il portoghese, pertanto, si candida per una maglia da titolare a Napoli. Ballottaggio aperto con Christopher Nkunku, Santiago Giménez e Niclas Füllkrug che, molto felice per quanto ha visto oggi a Milanello, ha anche abbozzato un coro con i suoi sostenitori.

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