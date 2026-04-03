Oggi, venerdì 03 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente della Nazionale Italiana: non poteva essere diversamente dopo l'ennesimo flop vista la mancata qualificazione al Mondiale di calcio. Ma non è tutto. Oltre alla Nazionale, sono arrivate delle novità anche sul fronte campionato e calciomercato del Milan. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan.