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Leao disponibile per Napoli-Milan: Allegri deciderà se schierare lui o quest’altro attaccante

Leao recuperato per Napoli-Milan: sarà titolare? Ecco con chi entra in ballottaggio
Rafael Leao, attaccante rossonero, si è allenato ieri in gruppo a Milanello ed è dunque recuperato per Napoli-Milan di lunedì sera al 'Maradona': per il big match di campionato, il portoghese si gioca una maglia da titolare. Ecco le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante rossonero, sia recuperato per Napoli-Milan, big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. L'attaccante portoghese, classe 1999, si è allenato ieri in gruppo e lo rifarà anche in mattinata. Alle ore 11:30 andrà in scena a Milanello l'allenamento sul campo esterno, aperto, in via eccezionale, anche a stampa e tifosi.

Leao, ha commentato il 'CorSport', ha lavorato duro in questi giorni di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Il tutto con l'obiettivo di tornare nella lista convocati per Napoli dopo aver saltato Milan-Torino per un riacutizzarsi del problema all'adduttore che, ormai, lo affligge dallo scorso mese di dicembre. È stato in Portogallo, da amici e famiglia, continuando a lavorare seguendo uno specifico programma di allenamento e poi ha fatto ritorno a Milanello.

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Prima una seduta in palestra. Quindi un allenamento personalizzato sul campo e, infine, ieri il ritorno all'allenamento in gruppo agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri. Leao aveva voglia di essere presente per Napoli-Milan. È una partita che tanto dirà sulle ambizioni dei rossoneri nella lotta per la qualificazione ad un posto in Champions League, certo, ma anche in chiave Scudetto. L'Inter è a 6 punti, non così lontana. Anche se bisognerà respingere l'assalto dei partenopei che, a - 2 in classifica, cercano il sorpasso al secondo posto.

Grossi dubbi, ora, sulla sua presenza al 'Maradona' non ce ne sono. Da capire, però, se Allegri lo farà partire titolare oppure se, in via precauzionale, lo porterà inizialmente in panchina per dargli posi spazio a gara in corso. Con Pulisic sicuro titolare, Leao si giocherà una maglia con Christopher Nkunku, che ha svolto due settimane piene di allenamento a Milanello e scalpita, dunque, per giocare dall'inizio.

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