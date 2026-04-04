Rafael Leao, attaccante rossonero, si è allenato ieri in gruppo a Milanello ed è dunque recuperato per Napoli-Milan di lunedì sera al 'Maradona': per il big match di campionato, il portoghese si gioca una maglia da titolare. Ecco le ultime news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao , attaccante rossonero, sia recuperato per Napoli-Milan , big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma lunedì 6 aprile , alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. L'attaccante portoghese, classe 1999 , si è allenato ieri in gruppo e lo rifarà anche in mattinata. Alle ore 11:30 andrà in scena a Milanello l'allenamento sul campo esterno, aperto, in via eccezionale, anche a stampa e tifosi.

Leao, ha commentato il 'CorSport', ha lavorato duro in questi giorni di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Il tutto con l'obiettivo di tornare nella lista convocati per Napoli dopo aver saltato Milan-Torino per un riacutizzarsi del problema all'adduttore che, ormai, lo affligge dallo scorso mese di dicembre. È stato in Portogallo, da amici e famiglia, continuando a lavorare seguendo uno specifico programma di allenamento e poi ha fatto ritorno a Milanello.