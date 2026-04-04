Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Napoli-Milan, Leao è tornato: si gioca un posto da titolare—
Prima una seduta in palestra. Quindi un allenamento personalizzato sul campo e, infine, ieri il ritorno all'allenamento in gruppo agli ordini dell'allenatore Massimiliano Allegri. Leao aveva voglia di essere presente per Napoli-Milan. È una partita che tanto dirà sulle ambizioni dei rossoneri nella lotta per la qualificazione ad un posto in Champions League, certo, ma anche in chiave Scudetto. L'Inter è a 6 punti, non così lontana. Anche se bisognerà respingere l'assalto dei partenopei che, a - 2 in classifica, cercano il sorpasso al secondo posto.
Grossi dubbi, ora, sulla sua presenza al 'Maradona' non ce ne sono. Da capire, però, se Allegri lo farà partire titolare oppure se, in via precauzionale, lo porterà inizialmente in panchina per dargli posi spazio a gara in corso. Con Pulisic sicuro titolare, Leao si giocherà una maglia con Christopher Nkunku, che ha svolto due settimane piene di allenamento a Milanello e scalpita, dunque, per giocare dall'inizio.
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