Milan, Di Stefano su Leao: "Affinché lasci la squadra dovranno esserci ..."

"Leao non gioca nella sua posizione, non è una punta, probabilmente non è neanche una seconda punta, si adatta a fare la prima. Non dico malvolentieri perché l’ha fatto ed è quasi arrivato in doppia cifra, però chiaramente non è il vero Leao, è depotenziato - ha proseguito, poi, Di Stefano nella sua analisi -. Il miglior Leao l’abbiamo visto col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Però è anche vero che affinché un giocatore lasci una squadra dovranno esserci opportunità di mercato convenienti al club che vende, al club che compra e al giocatore. Al momento, è vero che mancano ancora 8 partite, non si muove nulla".