Di Stefano (Sky Sport): 'La priorità di Allegri è il Milan, però...'

"La priorità di Allegri è il Milan. Ha sposato un anno fa questo progetto e vuole andare avanti. Chiaro che il Milan deve dare delle risposte e deve accontentare il proprio allenatore. Non sul piano economico, perché ricordiamo che se dovesse centrare la qualificazione in Champions League avrebbe un anno in più di contratto con 1 milione di euro di bonus. Allegri vuole una squadra con determinati valori, non soltanto giovani, ma anche giocatori di esperienza. Altri Rabiot, altri Maignan... lo aveva già detto nella riunione prima della sosta nazionali. Il primo anno è complicato far passare una squadra dall'ottavo posto alla zona Champions League, ma il secondo anno è ancora più difficile, perché ti chiedono di puntare allo scudetto e di competere in Champions League. Quando sei al Milan è giusto che sia così. Allegri sa cosa vuol dire stare in un grande club e sa benissimo cosa vuol dire avere una squadra di valore".