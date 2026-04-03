PIANETAMILAN news milan ultime notizie Di Stefano: “Allegri in Nazionale? La sua priorità è il Milan, ma solo a una condizione. Ecco quale”

ULTIME MILAN NEWS

Di Stefano: “Allegri in Nazionale? La sua priorità è il Milan, ma solo a una condizione. Ecco quale”

Di Stefano (Sky Sport): 'La priorità di Allegri è il Milan, però...'
Peppe Di Stefano fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri: le parole del giornalista di 'Sky Sport' direttamente dal centro sportivo di Milanello
Redazione PM

Dopo il fallimento della Nazionale, che ha mancato l'appuntamento con il Mondiale per la terza volta consecutiva, Massimiliano Allegri era diventato uno dei papabili CT per sostituire Gennaro Gattuso.

Peppe Di Stefano ha fatto chiarezza sulla situazione nel suo intervento ai microfoni di 'Sky Sport'. Di seguito, le sue parole sul futuro di Allegri.

LEGGI ANCHE

"La priorità di Allegri è il Milan. Ha sposato un anno fa questo progetto e vuole andare avanti. Chiaro che il Milan deve dare delle risposte e deve accontentare il proprio allenatore. Non sul piano economico, perché ricordiamo che se dovesse centrare la qualificazione in Champions League avrebbe un anno in più di contratto con 1 milione di euro di bonus. Allegri vuole una squadra con determinati valori, non soltanto giovani, ma anche giocatori di esperienza. Altri Rabiot, altri Maignan... lo aveva già detto nella riunione prima della sosta nazionali. Il primo anno è complicato far passare una squadra dall'ottavo posto alla zona Champions League, ma il secondo anno è ancora più difficile, perché ti chiedono di puntare allo scudetto e di competere in Champions League. Quando sei al Milan è giusto che sia così. Allegri sa cosa vuol dire stare in un grande club e sa benissimo cosa vuol dire avere una squadra di valore".

Leggi anche
Milan, buone notizie per Allegri: Leao torna in gruppo, mentre Gabbia…
Milan, Bianchin sul futuro di Modric: “Le opzioni sono due, ecco quali…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA